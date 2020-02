Critica aspirante desempeño de Gilberto Higuera ante la FGE

Guadalupe González Vargas, aspirante a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuestionó el desempeño del organismo que actualmente encabeza Gilberto Higuera Bernal, también aspirante al cargo, y no descartó la posibilidad de impugnar la selección en caso de que los diputados lo eliminen por no contar con certificación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues dijo que no es un requisito que estuviera especificado en la convocatoria.

Fue desde el arranque de su comparecencia donde González Vargas acusó fracaso en la investigación y persecución de los delitos, además de que usó parte de su presentación para revelar que actualmente no cuenta con certificación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no es impedimento para descartarlo porque la convocatoria establece que dicho requisito se debe cumplir después de que sea electo.

Esto derivó en un debate con la diputada del PT y presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, María del Carmen Cabrera Camacho, encargada de emitir la convocatoria, pues afirmó que sí es un requisito para ser designado titular de la FGE.

Este argumento fue aprovechado por el diputado del PT, José Juan Espinosa, quien pidió copia de la versión estenográfica de lo que dijo su compañera, pues de no cumplir con los requisitos, el Congreso cometió una equivocación al aceptar su perfil como uno de los 13 aspirantes que enviaron al gobernador, quien también habría incurrido en un error al regresarlo como parte de la terna si es que de origen no cumplía con los requisitos.

