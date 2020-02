Con marcha, exigen destitución del edil de San Nicolás de los Ranchos

Un grupo de pobladores de San Nicolás de los Ranchos, acusó que existe “proteccionismo” por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobernación, hacia el presidente municipal, Rodolfo Meléndez Meneses, pues a pesar de que el pueblo pide su destitución y auditorías a su administración, las autoridades no han escuchado sus peticiones.

En una protesta desarrollada a las afueras de Casa Aguayo, los inconformes, a parte de bloquear la circulación vial de la calle 14 Oriente, también exhibieron mantas de protesta y lamentaron la actitud mostrada de los representantes de la Secretaría de Gobernación, quienes a pesar de atender a una comisión, éstos dijeron no tener la facultad para intervenir en el caso del edil.

Molestos por el trato institucional, los pobladores comunicaron que irán a la Ciudad de México, concretamente al Palacio Nacional, para ventilar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre los actos de indiferencia que existe por parte del Poder Ejecutivo local para reconocer el conflicto social existente en San Nicolás de los Ranchos.

“Hemos pedido auditorías en contra del alcalde, Rodolfo Meléndez, porque ha cometido desvíos económicos que alcanzan los 43 millones de pesos y ya no queremos que siga en el cargo, pero ahorita la Subsecretaría de Gobernación nos acaba de decir que está dependencia no puede intervenir, que arreglemos las diferencias con el presidente, que ellos no nos darán solución”, externó Nancy Luna, una de las inconformes.

Además precisó que, en repetidas ocasiones se ha pedido a la Secretaría de Finanzas, detener la entrega de recursos financieros al municipio, hasta que se defina la situación del alcalde, pero tampoco ha existido eco.

“Confiábamos en que el alcalde presentara su denuncia de forma voluntaria, pero no lo hizo, por eso ahora lo que haremos es pedir ya su destitución, ya no lo queremos”, coincidió el grupo.

A la par, amagaron con seguir con el cierre del Palacio Municipal, el cual ya lleva 38 días en esa condición, hasta que sus demandas sean escuchadas.

