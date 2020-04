Cierran la 16 de septiembre para mejorar entrega de pensiones a adultos mayores

A 10 días de que suspenda la entrega de apoyos para personas de la tercera edad y después de que este medio diera a conocer el viacrucis que cientos padecen para cobrar su pensión del gobierno federal, la calle 16 de septiembre, entre 5 y 7 Poniente, ha sido cerrada para que los beneficiarios puedan realizar sus trámites con menor riesgo de contagio.

El Sol de Puebla hizo un recorrido para verificar que en qué condiciones fueron atendidos los abuelitos este martes. En esta ocasión, se notó más accesibilidad, incluso, se ha permitido que los cobros lo puedan hacer otro integrante de la familia, debido a la complicación de alguna situación física o de enfermedad de los beneficiarios.

Lo anterior, debido a que la realización de este trámite, para algunos, es superior a cuatro horas de espera, y en muchos casos, sin preservar adecuadamente la política de “sana distancia”, por la contingencia del coronavirus.

Algunos de los beneficiarios, que llevan consigo con sillas o banquitos de plástico además de madera, para esperar más cómodos por horas su pase, agradecieron que les dieran más espacio, pues esta medida también los protege del sol.

“Si está mejor, la verdad estábamos viendo que, si había grandes filas y que bueno que ahora se tenga un mejor espacio”, dijo María Isabel Robles de 77 años.

Rutilo Sánchez agregó que al hacer sus tramite los atendieron mejor, incluso, que les habilitaron en el interior de las oficinas de Telégrafos de México (Telecomm) un espacio con sillas, para estar mejor.

“Ya en el interior hay una lona que te cubre del sol y sillas, si se está haciendo un trámite más cómodo. Nosotros venimos por necesidad, porque necesitamos el dinero para nuestras cosas, para comer, para las medicinas”, dijo.

Clarita Peña, que llegó desde las 8 de la mañana, refirió que el pase para acceder le hizo que el tramite lo cumpliera antes de las 10.

“Llegué y me formé y me dieron un número para pasar, mírame ya voy afuera. Si hay riesgos por lo del virus, pero si tome mis precauciones, traigo tres cubre bocas, cada hora lo voy cambiando, para no enfermarme”, enfatizó.

Las personas de la tercera edad recordaron que las indicaciones son que hasta el 10 de abril seguirá este trámite, y después, se retomará pasando la contingencia sanitaria del coronavirus.