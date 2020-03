Cierran 15 hoteles en Puebla por pandemia de coronavirus

Hasta el momento ya cerraron temporalmente 15 hoteles del Centro Histórico, así como la periferia de la ciudad y los moteles han registrado una baja del 40 por ciento por el coronavirus, reveló Gustavo Ponce de León, director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles de Puebla.

“Los cierres en los hoteles son sólo mientras pasa la contingencia del coronavirus, pero estamos en una situación muy difícil, hay mucha incertidumbre pues no sabemos que va a pasar y los moteles ahí van, no andan muy bien, pero por lo menos están en una situación regular”, compartió.

En entrevista con El Sol de Puebla, Ponce de León explicó que los hoteles decidieron cerrar, debido a que representaba un gasto más fuerte mantenerlos en servicio y que no hubiera ganancias; en el caso de los moteles, aún registran visitas porque a diferencia de los primeros, son utilizados por gente local, no extranjeros. “Los hoteles se alimentan de turistas, ya sea nacionales o extranjeros y pues si todo está cerrado no vienen, mientras que los moteles son más de uso local, vienen poblanos”, ejemplificó.

Aunque los moteles siguen abiertos, aseguró que todos están intensificando las medidas de higiene y desde antes que se propagara el coronavirus, las encargadas tenían la indicación de lavar las sábanas después de cada servicio y revisar que los colchones no tuvieran algún tipo de animal o suciedad. “Los moteles y hoteles de la Asociación por ley tienen medidas de salud permanentes, no sólo se aplicaron por el coronavirus, ya existían, pero se intensificaron. Cuidamos mucho a la gente y las recamaristas, así como las amas de llave revisan cada detalle, vigilan mucho la calidad del servicio”, aseveró.

Asimismo, pidió a las autoridades tanto estatales como municipales que los ayuden a crear un plan, les brinden un apoyo o un estímulo para que puedan recuperarse económicamente cuando termine esta contingencia, principalmente para los hoteles, ya que la temporada de Semana Santa era en donde registraban más ocupación.