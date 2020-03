«Chocantes», Miguel Barbosa a trabajadores de las oficinas centrales de la SEP

El gobernador del estado calificó de “chocantes” a los trabajadores de las oficinas centrales de la SEP en Puebla que acusaron la ausencia de medidas sanitarias por parte de la dependencia como falta de agua en los baños, shampoo para manos y toallas desechables para secarse, pese a que el constante lavado de manos es una de la medidas primordiales ante la presencia de coronavirus.

“(Trabajadores) de las oficinas centrales (de la SEP) pues que le echen agua con una cubeta, puf, que chocantes”, respondió el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta cuando se le hizo saber las demandas por parte de los trabajadores de dicha dependencia.

Aseguró que tanto su esposa como su hijo están haciendo por su cuenta las labores del hogar y no dependen, por ahora, de una persona de limpieza, por lo que pidió a los trabajadores de la SEP no quejarse .“Rosario y Miguel están limpiando su casa , están haciéndose de comer (…) por eso, los muchos de los servicios centrales de la SEP que no se quejen, por favor”, indicó.

Al cuestionarle sí la falta de este servicio básico no pone en riesgo la salud de los trabajadores de la dependencia, indicó: “sí hay agua, sí hay papel, pero, yo reviso todo eso , yo reviso con mucho gusto”.

Otra de las preocupaciones que señalaron los trabajares de la SEP -bajo la gracia del anonimato por temor a represalias- es que, durante esta semana, algunas trabajadoras, con el fin de continuar laborando de manera normal como se los han pedido, optaron por llevarlos a sus hijos a las oficinas exponiéndolos a un contagio.

Bajo este panorama, el mandatario indicó que no está bien que lleven a los menores por lo que analizará la situación.

“Es malo eso, es malo. Eso no es correcto, que lleven las mamás a sus hijos , pero vamos a atender cada caso. Hay que tener coordinación, hay que tener tolerancia, buena fe y todos ayudarnos”, aseguró.