Cerrará preparatoria UDLAP-SEDIF en julio

A partir de julio cerrará el proyecto de la preparatoria UDLAP-SEDIF en la ciudad de Puebla, confirmó el rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez Bautista, al informar que 180 alumnos de este programa fueron transferidos voluntariamente al Centro Escolar Aparicio, con una beca completa.

Al respecto, admitió que había un adeudo por 365 mil pesos por el pago de servicios de mantenimiento como el agua y la energía eléctrica, no obstante, precisó que el gobierno estatal nunca realizó el cobro debido a que así estaba estipulado en el convenio. ““Nosotros no podemos pagar lo que no se nos cobra directamente”, dijo.

“El recibo de luz, el recibo de agua no estaba a nombre de la universidad, estaba a nombre del gobierno. Nunca nos trajeron los recibos, pero si no los hubieran traído, no podríamos pagar”, declaró.

Luis Ernesto Derbez aclaró que para evitar eso tuvieron que pedir un recibo de pago, y que la deuda esta saldada.

Asimismo, hizo énfasis en que la relación con el gobierno de Miguel Barbosa quedó en buenos términos y que, si existen proyectos conjuntos, se desarrollarán. No obstante, reiteró que no se opusieron a la devolución del inmueble de la preparatoria, ubicada en el Barrio de Los Remedios.

También, el rector rechazó que hubiera anomalías con los estudiantes y que siempre cumplió su objetivo, apoyar a la población de bajos recursos: “El 24 de julio de 2015 es cuando se firma el contrato de comodato de la preparatoria UDLAP-SEDIF y ahí se nos da posesión del edificio. Hicimos una inversión muy fuerte y el acuerdo era que el SEDIF nombraba 20 estudiantes, que nosotros simplemente admitíamos, y nosotros escogíamos a los otros 60 estudiantes, y lo que buscábamos era que fueran jóvenes vulnerables económicamente”.

Reveló que en modelo tuvo tanto éxito, que ahora se replicará en las ciudades de Tamaulipas y Jalisco. En el primer caso, informó que financiará la construcción de la preparatoria con recursos privados, mientras, en el segundo se retomará porque no hubo éxito con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

“Nuestro propósito va a seguir, que es el de dar este tipo de educación; no va a ser en Puebla, pero va a ser en Jalisco y en Tamaulipas”, destacó.

En relación a los estudiantes que siguen vigentes en el programa prepa UDLAP-SEDIF, explicó que 180 de 220 alumnos aceptaron, por acuerdo, ser transferidos al Centro Escolar Aparicio, en el barrio de San Francisco con una beca del 100 por ciento y con la posibilidad de mantenerla con la excelencia académica, así como el pase del examen de admisión a la universidad.

