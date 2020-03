Cancelan representación de la Pasión de Cristo en La Romero Vargas

La 60 representación de la obra “El Eterno Redentor”, en la que participan de 500 actores de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, con motivo de la Semana Santa fue cancelada por la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Este miércoles, los organizadores del evento y actores tuvieron una reunión con las autoridades de la alcaldía subalterna donde notificaron que por medidas de salud no habría escenificación de la crucifixión de Jesucristo.

Jorge Morales Flores, director general de la puesta en escena –una adaptación de la pasión de Cristo con referentes bíblicos– señaló que inicialmente su petición era aplazar la representación después del 23 de abril, que es el periodo en el que se va a conocer la situación de salud de los poblanos por la pandemia. Este tema está por definirse.

El también doctor, recordó que el 14 y 15 de abril de 1960 se presentó ante la comunidad la primera representación con 30 actores y en la que él fue Cristo, luego de que por siete ocasiones soñó con el hijo de Dios.

“Lo soñé y me dijo que tenía que representar la pasión. Una ocasión soñé con Jesús sin corona y cruz. Me dijo: que me tocaba empezar a mí y enseñar su muerte (…) Luego escribí un libro de la obra, se lo presenté al entonces arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y lo aprobó”, dijo quien ostenta el record Guinness por personificar a Jesús durante 50 años en el conocido “Pueblo Nuevo”.

La primera obra se hizo con 15 actores, después 30 y actualmente superan las 500 personas que participan en la presentación. Más, carros romanos, un molino, asimismo, incluyen a personajes como los esclavos.

La única ocasión que se ha cancelado la representación de la obra en esta junta auxiliar fue en 1985 cuando la compañía de Televisa consiguió un contrato de presentación en el teatro de la Basílica de Guadalupe: “Nos ofrecieron la actuación y el pueblo no quería, nos detuvieron los camiones y el padre Ruiz pidió que nos dejaran, les dijo que nos dieran permiso de triunfar en cadena nacional, sólo así nos dejaron ir”.

“NO REPRESENTAR A JESUCRISTO DA NOSTALGIA”

Luciano Flores Moreno, de 37 años de edad, quien representa el papel de Jesucristo, señaló que tiene nostalgia por conocer que se canceló esta actividad, pues este era el tercer y último año de su actuación.

Hace tres años, cuando decidió participar, recordó que perdió a un hijo, pero que su vida cambió positivamente desde que conoció de fondo la vida de Cristo a través del guión que memoriza desde el pasado enero.

“Yo ofrecí a Dios con todo mi corazón, mi cariño y mi amor. Quiero cumplir tres años, y me han cambiado la vida para bien. Son muchas bendiciones que hemos tenido en la familia”, comentó.

Luciano comentó que el joven informó que desde la segunda semana de enero empezaron los ensayos y que se ha hecho sin interrupciones todos los domingos de 12 de la mañana a 6 de la tarde.

Asimismo, que ha mantenido durante los últimos tres años ejercicio, dieta, incluso, ahorros económicos para la vestimenta.

“Es muy bonito empaparse de la vida de Jesús, conocer las cosas que esconden su vida y es bonito aprender de él. Si iba a misa, pero ahora es meterse a la vida, son muchas cosas nuevas. Yo estoy con tanta nostalgia porque se prepara (para la actuación) uno con cariño para que te digan no se hace, es raro”, comentó.

El VIERNES SANTO

La obra “El Eterno Redentor” inicia el jueves santo a las 6 de la tarde y el día principal es el viernes Santo.

El trayecto inicia a las 11 de la mañana con el recorrido de Jesús en las principales calles de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

En el camino, las escenas más impactantes son el azote de los romanos a los esclavos. Al final, se desarrolla la crucifixión en una cruz de madera, la cual se estima su peso en 120 kilos.

Jorge Morales Flores señaló que hasta mil personas están involucrados de esta obra y que es una de las más importantes del país, después de Iztapalapa.

Asimismo, que lleguen a ver esta obra poblanos y visitantes de la Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, por mencionar algunos.

Cabe recordar que en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas hay dos representaciones de la muerte de Cristo derivado de una ruptura que hubo en el elenco original, del que seis actores salieron para realizar su propio Viacrucis. Esta segunda representación también se cancela.

Los organizadores buscarán que a mediados de abril se retome la representación y este jueves buscarán un diálogo con la Secretaría de Gobernación para solicitar permiso.