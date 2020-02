Cámaras y botones no sirven; recibe Ayuntamiento quejas contra el transporte

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla ha registrado varias denuncias del transporte público, en donde los usuarios señalan que las cámaras de las unidades no sirven, y los botones del pánico no están conectados con el C5.

La regidora Ana Laura Martínez Escobar, quien también es la presidenta de la comisión de seguridad ciudadana, consideró que, al concluirse el lapso de la mejora del transporte, los permisionarios deben cumplir con todas las normas de seguridad. Incluso que las autoridades estatales como la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) deben de hacer los operativos pertinentes, y la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) informar qué rutas ya cumplieron.

“Con todos estos elementos de seguridad debe de disminuir la incidencia delictiva, el problema es que hay unidades que abonan a la corrupción porque están poniendo sus cámaras, pero están apagadas, es decir, que no están conectadas al C5 (…) Si no hay un ente regulador de estas cosas, pues no habrá mejora. La SMT es la que tiene que checarlo, es una cuestión estatal, y pues los permisionarios deberían de cumplir”, agregó.

Explicó que, lo anterior lo detectaron a través de denuncias ciudadanas, pero por el momento no puede decir qué rutas fueron y en qué colonias se suscitó. Sólo dijo que la semana pasada fueron tres denuncias, y los ciudadanos aseguraron que las cámaras estaban sobrepuestas.

Aprovechó para mencionar que desde su comisión harán un exhortó al Gobierno del Estado, y se comprometió a abordar el tema con la DERI, para verificar cuáles son las unidades que realmente están conectadas al C5.

Para finalizar, pidió a los ciudadanos denunciar a los transportistas que tienen sobre puestas estas cámaras, o que siguen haciendo malas prácticas en sus trayectos. “El ciudadano debe de exigir porque ya está pagando 8.50 pesos, y si realmente las cámaras no están conectadas, que se organicen entre ellos, y denuncien”, concluyó.

