Busca gobierno de Barbosa asfixiar a medios: periodista

El gobierno de Luis Miguel Barbosa quiere asfixiar publicitariamente a algunos medios de comunicación y usa la publicidad oficial como garrote político, sentenció el periodista y director del periódico digital e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, al atribuir al gobierno del estado las cuatro demandas civiles presentadas en su contra por presunto daño moral.

Sobre el señalamiento, la titular de la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil, rechazó que el gobierno esté detrás y afirmó que no interviene en temas jurídicos.

Rodolfo Ruiz recordó que las cuatro demandas fueron presentadas cronológicamente en los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto en Materia Civil por el mismo cuerpo de abogados, por supuesto daño moral que sus columnas han causado al diputado local, Gabriel Biestro Medinilla; Seth Yassir Vázquez Hernández, subsecretario de Movilidad y Transportes; Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y Juan Pablo Cortés Córdova, subsecretario de Administración.

El periodista consideró que las demandas –que alcanzaron a otros medios informativos que publican su columna– son orquestadas desde el gobierno del estado, ya que no es lógico que de momento se presenten cuatro actos procesales en distintos juzgados de manera cronológica, provenientes de personajes cercanos al gobernador Barbosa.

“Yo diría que (esta práctica) es más burda. En esta oficina tuvimos dos asaltos durante la administración de Moreno Valle, dos asaltos, en mi casa tuve dos asaltos y casualmente lo único que se robaban en esta oficina eran las computadoras, no todas, se robaron mi computadora y la de mi entonces socia que era la directora administrativa”, dijo.

Aseguró que las prácticas morenovallistas se están repitiendo en la administración de Barbosa, que no se entienden en la Cuarta Transformación que pregonaba expectativa de cambio y pretendía poner fin al autoritarismo, pero se está replicando de manera más burda.

“NO TENGO DELIRIO DE PERSECUCIÓN”

Rodolfo Ruiz dijo a El Sol de Puebla que, aunque le han ofrecido medidas cautelares las ha rechazado porque no le gusta tener a alguien detrás y no tiene delirio de persecución.

Refirió que las medidas fueron ofrecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego que el gobernador Miguel Barbosa empezó a descalificar a e-consulta y a otros medios que en ruedas de prensa le hacen preguntas que no le gustan.

Para el periodista, resulta inexplicable que el mandatario haya pasado del cielo al infierno con el medio de comunicación que dirige y que fue de los pocos que en 2018 le abrió las puertas como articulista, y paradójicamente otros medios que lo criticaron y denostaron, por sus propiedades y viajes al extranjero, ahora son sus asesores y hasta periódico les pone.

Sobre el señalamiento de que las demandas son orquestadas por el gobernador Barbosa, la titular de la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital, Verónica Vélez rechazó que el gobierno esté detrás y afirmó que no interviene en temas jurídicos ni que exista cercos informativos contra los reporteros de e-consulta como aseguró su director.

“Respeto la postura del director de e-consulta pero no. El trabajo que se ha hecho con su medio de comunicación ha sido sin ninguna cortapisa de nada. En el tema de las amenazas no tengo nada de opinar, no soy yo, entiendo que son personales, cada quien decidió”, dijo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE