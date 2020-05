Burlas por Ley de Educación parecen venganza política, acusan padres

Falta de seriedad, madurez y rencores es lo que demostró la actitud de los diputados del Congreso de Puebla quienes, a modo de burla, hicieron comentarios sobre la polémica que causó la aprobación de la Ley de Educación del Estado; así lo consideró Alejandro Águila, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado (APFE), quien incluso reviró dejan ver un eco de venganza política que están disfrutando.

“No es correcto porque se pierde seriedad. Tal pareciera que fuera una venganza política y lo están disfrutando. Lamentablemente el Congreso del Estado de Puebla está con falta de madurez y conocimiento de la Ley que impulsaron y que aprobaron. Es una Ley que rebasa mucho la exceptiva jurídica y que va a tener sus consecuencias”, compartió en entrevista con El Sol de Puebla.

El presidente de la asociación indicó que en efecto, debe existir una regulación -entre otras cosas- sobre el cobro abusivo, impositivo o excesivo de colegiaturas, pero son temas que se deben regular desde Profeco o mediante un acuerdo con la Secretaria de Educación Pública, pero “hacer una ley y para colmo de males estarla utilizando para estarse burlando (…) es lamentable, deja mucho que desear; se denota falta de madurez y seriedad en estos personajes porque están actuando como gente sin criterio y madurez y creen que tienen todo en la mano para seguirlo haciendo”, refirió.

Lo anterior lo comentó luego de que se difundiera un video en el que se observa a los diputados Gerardo Islas Maldonado (Nueva Alianza), Juan Pablo Kuri Carballo (Partido Verde), Gabriel Biestro Medinilla (Morena), Raúl Espinosa Martínez (PAN), Vianey García Romero (Morena), Emilio Maurer Espinosa (Morena) y Miguel Trujillo de Ita (Encuentro Social) bromeando con las críticas que ha generado la ley educativa y “amenazaron” con nacionalizar la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

En cuanto a la actitud específica del presidente del Congreso Local, Gabriel Biestro, comentó: “ya los he visto, sobre todo al presidente del Congreso, el diputado Biestro. El señor ya está bastante grandecito y si cree es que con burlas va a genera más encono del que ya existe, yo creo que no, lo que está haciendo es provocar la reacción y al rato de él se van a reír, y no solo la gente a la que afectaron en la parte educativa”, agregó.

En esa misma línea destacó que “lo que hay hacer es tomarlo con calma para no estar dando encontronazos porque se puede gobernar con rencores o con revanchas”, finalizó.