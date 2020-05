Barbosa intenta aclarar a El Sol de Puebla con datos erróneos

Si bien durante el primer cuatrimestre de 2020 hubo una disminución del 16 por ciento en homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del 2019, en los primeros nueve meses de la administración de Miguel Barbosa Huerta, abril fue el que registró la mayor cantidad de ejecuciones, como exponen datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mediante una carta aclaratoria enviada a EL SOL DE PUEBLA, la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital puntualiza que la incidencia en cuanto a homicidios dolosos tuvo una baja del 16 por ciento al comparar que en los primeros cuatro meses de 2020 se registraron 319 ejecuciones y en el mismo periodo del año anterior se contabilizaron 379.

No obstante, esta casa editorial publicó en su edición del 21 de mayo que en abril del 2020 se registraron 93 denuncias por homicidio doloso, cifra que presentó un incremento comparado con marzo, cuando se registraron 81 ejecuciones, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, EL SOL DE PUEBLA destacó que en los nueve meses de administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta se registraron 749 homicidios dolosos, esto con base en los datos del organismo federal.

Incluso, a través de un gráfico, se detalla que, en el mes de agosto de 2019, el SESNSP contabilizó 86 homicidios dolosos, en septiembre y octubre 87, en noviembre 78, en diciembre 92, en enero del 2020 se registraron 74, en febrero 71, en marzo 81 y en abril 93.

En la publicación se informa que, si se toma en cuenta la cantidad de homicidios dolosos denunciados de agosto de 2019 a abril del 2020, el promedio de ejecuciones en Puebla es de dos a tres al día.

Por su parte, la administración estatal expone, en un periodo diferente al que toma este diario, la incidencia delictiva de los tres primeros meses del año, en los que se tuvo una tendencia a la baja en cuanto a homicidios dolosos.

En enero se registraron 74 y el año anterior fueron 78; en febrero el registro es de 71, cifra menor a los 119 ocurridos en el 2019, y en marzo, el reporte es de 81 cuando el año anterior fue de 100 Indica

Aunque en la nota publicada no se hace referencia a la posición que ocupa Puebla en su tasa de incidencia, el gobierno estatal a través de la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital, a cargo de Verónica Vélez Macuil, detalla que las estadísticas ubican a Puebla en el lugar 20 en el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, ya que la tasa nacional es de 9.0 homicidios por cada 100 mil habitantes y puebla registra 5.48 también por cada 100 mil habitantes.

LAS CONTRADICCIONES DE LA CARTA

Comunicación social afirma que en el primer cuatrimestre disminuyó la incidencia delictiva por 19 por ciento. En realidad, disminuyó 17.6 por ciento. Le sigue la comparativa mensual de abril a marzo de 19 por ciento, es correcto. Nosotros destacamos los delitos en este cuatrimestre con más bajas en un apartado, pero no de manera general, porque no era el enfoque de la nota la incidencia delictiva, sino los asesinatos.

Afirma que los homicidios dolosos bajaron un 16 por ciento en el cuatrimestre. En realidad, bajaron 15.1 por ciento. La comparativa estadística de los homicidios fue mensual, no se hizo la comparativa por cuatrimestre.

Subraya que durante los tres primeros meses se tuvo una tendencia a la baja. El gobierno del estado hizo comparativa de enero a marzo entre 2019 y 2020. Se insiste, las estadísticas del SESNSP son mensuales y todos los datos publicados son idénticos a los compartidos por comunicación social, no hay alteraciones o errores. Los datos de los primeros meses de 2019 están en el párrafo 5 de la nota supuestamente aclarada.

Nunca afirmamos que, a nivel nacional, Puebla estuviera en la incidencia violenta. El comentario de Verónica Vélez está de sobra.

La oficina de comunicación destaca que hubo una baja de 9 por ciento en la violencia familiar de marzo a abril. La baja fue de 9.2 por ciento. Lo que aquí causa sorpresa es que este dato no pertenece a la nota principal, sino a una segunda sobre DELITOS SEXUALES, donde precisamente la revisión es por cuatrimestre. Entonces, en ese parámetro, comunicación social presenta cifras a conveniencia. Primero reclama datos de cuatrimestre y luego mensuales. EL SOL DE PUEBLA así lo documentó: “la violencia familiar fue en crecimiento al ir de 2 mil 795 casos a 3 mil 280 casos, es decir, 17.3 por ciento”.

QUE NO ME PIQUEN, AMENAZA BARBOSA

Durante su conferencia de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que se aclararían las cifras y amenazó con hablar públicamente de los “acuerdos económicos” que ha tenido el periódico y por los que se mantiene la actual línea editorial.

“Toman a abril como el mes de más homicidios dolosos cuando es el mes que menos índice delictivo tuvo, sí, ¿esto a qué se debe?, bueno, primero decir que va a haber una respuesta oficial al periódico que hoy hace esa nota de mala fe y les voy a decir de una vez por qué, es un periódico que del diario nos sitúa notas, cabezas, con esa tendencia porque no quise llegar a un acuerdo económico con ellos, ni voy a llegar y de eso puedo hablar, ¿eh?, públicamente, que no me piquen, de eso puedo hablar, quién ha sido ese periódico en esa materia, de los acuerdos económicos”, dijo.

(Con información de Karen Meza)