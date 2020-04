Ayuntamiento sin sustento jurídico para recuperar espacios en el C5: Estado

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado indicó que el Ayuntamiento de Puebla no tiene sustento jurídico para tener de vuelta el inmueble que era ocupado como cuartel metropolitano en el C5, incluso pideron a Liza Aceves López, secretaria general del municipio, que deje de ser la “secretaría auxiliar” de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, por haber hecho esta solicitud.

Fue el 23 de marzo que el Gobierno del Estado desalojó del C5 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), argumentando que ese inmueble era de su propiedad. Para el 14 de abril, la Secretaría General del Ayuntamiento, solicitó la devolución de tres inmuebles al estado y negó que esta acción fuera revanchismo político porque los había desalojado primero.

Posteriormente Aceves López, a nombre de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pidió al Gobierno del Estado que reconsiderara el desalojo de la policía municipal, ya que esto se hizo en plena crisis sanitaria y que los elementos están en situación de hacinamiento. En respuesta, Ricardo Velázquez Cruz, quien es el consejero jurídico de la administración estatal, dijo que esta petición no tenía sustento legal, incluso le suguirieron al Ayuntamiento que iniciara un proceso legal para tener de vuelta dicho espacio.

El pasado 23 de marzo, la Policía Mpal. fue desalojada del C5, generando condiciones de hacinamiento a los elementos de seguridad. Por instrucciones de la Presidenta giré un oficio fundado, motivado y sin plazos fatales, para recuperar 3 inmuebles que están en posesión del Estado pic.twitter.com/KafFUSkRlo — Liza Aceves (@LizaAceves1) April 22, 2020

En el documento, Velázquez Cruz pide a Liza Aceves que se asuma como secretaria general del Ayuntamiento y que no se tome atribuciones que no le corresponden como “secretaria particular o auxiliar” de Rivera Vivanco, y adelantaron que “darán vista” a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGE, el tema antes mencionado.

Para la secretaria general del Ayuntamiento, esta respuesta fue en un “tono intimidatorio”, por tal motivo lo hizo público en sus redes sociales, en donde también pidió no desviar el tema que originó la petición, que es tener condiciones óptimas para los miembros de la Policía Municipal.