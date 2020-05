Ayuntamiento de San Andrés Cholula entrega 500 despensas

Con los respectivos cumplimientos de los exhortos marcados en la campaña nacional de Sana Distancia, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, continúa realizando la entrega de despensas en el auditorio de la alcaldía, a través del programa Valores a tu Mesa.

En el marco de un evento de esta índole, comentó que durante esta contingencia sanitaria generada por el Covid-19, es cuando las familias sanandreseñas requieren más apoyos y atención a sus necesidades.

Por ello, conjuntamente con personal de la Secretaría de Bienestar, se sigue otorgando este apoyo alimentario, que tiene una cuota de recuperación de 200 pesos.

“Más allá de acercar insumos, lo que construimos son felicidades colectivas no sólo para unos cuantos, sino para todos, el tema de Valores a tu Mesa, a través de entregarles una despensa de calidad y cantidad en estos momentos, es una manera de decirles a nuestros vecinos y ciudadanos que hay una administración que tiene un corazón que está basado no el poder, no en el dinero, sino en el servicio al prójimo y al amor al prójimo y voy a repetir esa palabra hasta el cansancio porque esto me genera actitud y motivación para salir a trabajar todos los días, el amor al prójimo que no tiene que ver con religiones, con partidos y preferencias, sino con la misión de servir y no servirse de los demás”, puntualizó.

Además, recordó los tres objetivos esenciales de este programa alimentario, que son generar acercamientos a las personas que menos tienen y más lo necesitan; fortalecer la economía familiar y el último ejercer el valor de la solidaridad en la administración pública.

Por último, citó que, a lo largo de esta semana, se otorgaron más de 500 despensas a diferentes pobladores de las colonias y juntas auxiliares, incluyendo a 24 integrantes del Frente “Todos Unidos Somos Cacalotepec”, talleristas12de la Secretaría de Arte y Cultura y 25 mujeres embarazadas beneficiarias con el programa “Embarazo con Valor”.