Ayuntamiento de Puebla en busca de respiradores artificiales para donar al Estado

El Ayuntamiento de Puebla ya solicitó al Gobierno del Estado las características de los respiradores artificiales para terapia intensiva que requirió el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y en próximos días concretarán el convenio, informó el secretario de administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

El funcionario público dijo que el contrato quedará como ayuda social para instituciones de salud, ya que será una donación de la administración municipal. Además, el Gobierno de la Ciudad, está revisando el camino jurídico para que se esta compra se pueda hacer de manera más eficaz.

“Ayer ya establecimos contacto con la maestra Rosa Ortiz que es la secretaria de administración del Gobierno del Estado de Puebla y ya nos precisó por escrito su preferencia de esta oferta que hizo la presidenta municipal de poner a disposición 15 millones de pesos para paliar un poco las necesidades en cuanto a la pandemia”, dijo.

Aprovechó para mencionar que el área de recursos materiales y de adjudicaciones ya empezó con la búsqueda de dichos insumos, no obstante, aclaró que en estos momentos presentan alta escasez en el país y las pocas unidades que se están comercializando, están por encima de los precios de mercado.

“Estamos haciendo un estudio y un rastreo prácticamente en todas las ciudades con empresa dedicadas específicamente al ramo de la salud y con proveedores que tengan buenos precios, es decir, estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para encontrar estos insumos para entregarlas muy pronto y contribuir”, detalló.

Fue el 13 de abril que el Ayuntamiento de Puebla puso a disposición del Gobierno del Estado 15 millones de pesos para atender el rubro de salud por la contingencia de Covid-19 (coronavirus); en respuesta, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que en vez de recibir el dinero, solicitaría la donación de ventiladores o respiradores artificiales.

“Estamos precisando que queremos donación en especie, no dinero, que compren ventiladores para terapia intensiva, lo que alcance, son como 13 ventiladores y que ellos los compren, no nosotros, no sería correcto que nos depositaran en una cuenta porque se pierden, entonces mejor que quede constancia de qué es lo que donó el ayuntamiento”, indicó en aquella ocasión.