Avalan choferes de transporte sanciones contra piratas

Después de que el Congreso del Estado aprobó castigar hasta con 10 años de prisión a los propietarios y conductores del transporte público piratas, operadores de la línea Periférico Ecológico señalaron que están a favor de las modificaciones a la nueva ley, pero que ven que difícilmente se cumplan.

En entrevista con El Sol de Puebla, donde pidieron el anonimato por temor a las represalias, señalaron que por más de dos años han denunciado a los operadores de vehículos particulares que dan el servicio ilegal de taxi colectivo y que los afecta directamente en sus ingresos en la zona de Periférico.

Asimismo, dijeron que los operativos son esporádicos y que una nueva ley no se puede ejecutar si no hay revisiones, las cuales desconfiaron que se realicen a partir de ahora, pues no han visto intervenciones ni en la capital ni la zona conurbada de Cholula y Cuautlancingo.

“Estamos en México, desgraciadamente aquí no se aplica la ley. Sí, sí, ya hay más sanciones, pero honestamente eso no se va acabar y ¿saben cuándo van a reaccionar?, cuando haya un accidente, cuando haya muertos. Ahí si la gente va a decir que es inseguro, de ahí en fuera nada va a mejorar la situación”, comentó un operador.

Este miércoles, después de casi cuatro horas de una acalorada discusión, los diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas al artículo 190 bis del Código Penal del Estado de Puebla, para castigar hasta con 10 años de prisión a los propietarios y conductores del transporte público, taxis, grúas y corralones «pirata».

Los conductores señalaron que su competencia desleal son las unidades particulares que dan servicio de taxi colectivo, que transporta hasta en un viaje a ocho personas y que, aunque han denunciado este hecho, nadie fue sancionado.

Yo digo que debe haber respeto, hasta eso, yo no estoy en contra de ellos, entiendo que la demanda de pasaje es grande y que ellos pueden entrar. Lo que no me parece es que son ilegales, luego a uno como chofer le echan el carro, quieren ponerse a correr contigo, en tu contra, no se ponen a pensar en la seguridad de los pasajeros agregó otro más

Los operadores dijeron que como no llegan a juntar la cuenta por la intervención de las unidades piratas, los dueños se han comportado de una manera más accesible para disminuirla.

De momento, informaron que en las últimas dos semanas no han visto operativos a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para sancionar a los operadores de unidades sin permiso de servicio público.

Sin embargo, aprovecharon la entrevista para pedir a las autoridades más seguridad, pues en la zona limítrofe de Cuautlancingo y Plaza San Diego han incrementado los robos con violencia: “lo que si deberían ver las autoridades es la seguridad, ya nos están robando con pistola, hasta balazos les dan a las unidades que no se paran”.