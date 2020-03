Aumentan casos de dengue en Puebla

El dengue (virus propagado por el mosquito aedes aegypti), también sigue aumentando en el estado, tan solo al corte del 9 de marzo se confirmaron 16 casos y 150 están catalogados como probables, esto de acuerdo al Boletín Epidemiológico de Dengue 2020.

La tabla nacional destaca que la entidad se encuentra en el peldaño número 16 con más casos confirmados, siendo los estados de Veracruz (497), Tabasco (311), Quintana Roo (192), Guerrero (157) y Jalisco (121), los que lideran el listado.

De manera paralela, los estados que no presentan ningún caso en lo que va del año son: Durango, Tlaxcala, Zacatecas y Ciudad de México.

De los 16 casos que hay en Puebla, tres corresponden a Tulcingo (2 con dengue no grave y 1 con signos de alarma), uno a Petlalcingo (dengue no grave), tres a Venustiano Carranza (2 con dengue no grave y 1 con signos de alarma), Acatlán con tres (dengue no grave) y en otros puntos en los que no se especifica su ubicación, están los otros seis casos restantes (3 dengue no grave y 3 con signos de alarma).

A nivel nacional, el 51 por ciento de los casos catalogados como “Dengue No Grave”, corresponde a mujeres y el 49 por ciento a hombres, mientras que de los casos señalados como “Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave”, el 51 por ciento corresponde a mujeres y el 49 por ciento a hombres.

El grupo de edad al que pertenecen el total de los casos oscilan entre los 10 a los 24 años de edad.