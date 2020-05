Aumenta violencia doméstica 45% durante confinamiento en Puebla capital

Durante el confinamiento por el coronavirus la violencia doméstica ha incrementado un 45 por ciento en la ciudad de Puebla, incluso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lleva un registro de 4 mil 505 llamadas de auxilio por este ilícito, confirmó Lourdes Rosales Martínez, titular de la dependencia municipal.

En una conferencia de prensa virtual, Lourdes Rosales, confirmó que la violencia familiar sigue siendo uno de los ilícitos con más presencia en la capital y se ha agudizado al entrar en la contingencia sanitaria a raíz del coronavirus. Explicó que, del 1 de enero al 10 de mayo de este año, han contabilizado un total de 4 mil 505 llamadas, y de este número 2 mil 50 no fueron confirmadas, es decir, que se hizo todo el procedimiento de buscar a la persona que llamó pero no contestó o no se encontraba en el domicilio y llamadas confirmadas fueron 2 mil 455.

En suma, de febrero a marzo, la incidencia delictiva por esta violencia aumentó en un 45.1 por ciento, ya que en febrero contabilizaron 259 casos, pero para marzo la cifra elevo a 376.

Por su parte, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aseguró que desde el mes de marzo en la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género comenzaron a emitir diferentes mensajes para brindar el apoyo a las mujeres y que estas cifras vayan a la baja, además hicieron campañas de nuevas masculinidades para repartir de manera equitativa las tareas del hogar

Aseguró que a su administración le interesa mantener el orden y el equilibrio en los hogares durante esta contingencia sanitaria, por lo que pidió a las familias buscar mejores canales de comunicación y en caso de que la violencia sea contante, que denuncien.

“Dentro de las situaciones que hemos observado ahorita en la contingencia y derivado a confinamiento que se está teniendo en casa, es importante mencionar que se ha observado a nivel nacional un aumento en la violencia doméstica y aquí queremos hacer un llamado muy atento y respetuoso pero muy contundente a la ciudadanía a que se establezcan canales de comunicación adecuados en el hogar, a repartir las tareas de manera equilibrada y sobretodo a denunciar también si hay una práctica recurrente de violencia o agresiones en el hogar”, concluyó.