Auditor de Puebla llama idiotas a periodistas por publicar sus antecedentes como auditor externo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, llamó “idiotas” a los periodistas del medio de comunicación digital Datamos, por una publicación que da cuenta de cómo el auditor pasó de consultor externo en el Congreso del Estado a la titularidad del órgano fiscalizador.

¿Y ser auditor externo es pecado? Si quieres ensuciar la carrera de alguien busquen en otro lado, mi curriculum cuenta con eso y más, conmigo no busquen chayote, no sean idiotas escribió el auditor en su cuenta oficial de Twitter.

En respuesta, Datamos dijo que el periodismo no busca “ensuciar la carrera de alguien” sino informar y lo invitó a refutar la información con datos.

“El periodismo no busca ensuciar la carrera de alguien sino informar. ¿Puede refutar la información con datos? o ¿se quedará en el insulto y la agresión? ¿Alguien de Datamos le ha solicitado dinero? Sabemos que no. Si puede desmentir nuestra información, estamos atentos”.

En una segunda respuesta al mismo medio de comunicación se leía: «Se queda en el insulto porque tus intenciones no son informar sino difamar. Si desean mal informar sobre mi persona no utilicen datos ordinarios de la actividad de cualquier profesionista, sean honestos. Y no utilicen titulares mal intencionados».

AUDITOR FUE DE LOS BENEFICIADOS

La publicación de Datamos refiere que mientras que el auditor Francisco Romero criticó la existencia de auditores fantasma, su despacho particular resultó ser uno de los beneficiados con la autorización, al recibirla de forma anual, desde 2015 al 2019.

En marzo pasado Romero denunció que de los 116 despachos externos existentes en el padrón de auditores externos, al menos 30 por ciento no contaron con instalaciones o forma de demostrar que trabajaban, lo que representó en alrededor de 35 firmas.

De acuerdo con los registros de concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas por la ASE, el despacho de Romero Serrano y Asociados SC permaneció cada año con la facultad de ser auditor externo en el sector público.