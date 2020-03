Artículo 19 pide a Barbosa detener desinformación y abstenerse de estigmatizar a periodistas de Puebla

Artículo 19 exige al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, detener la desinformación con respecto al Covid-19, así como a abstenerse de estigmatizar a periodistas y a responder a las preguntas de la ciudadanía.

Esta organización reitera a los gobiernos su responsabilidad de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz para combatir rumores, prejuicios y miedo.

El periodismo independiente, los reportes de la ciudadanía, el discurso público abierto y el libre flujo de información son indispensables en el esfuerzo global para contrarrestar el Covid-19.

Desinformación en el contexto del COVID-19

Miguel Barbosa ha desinformado a la población a través de sus discursos públicos. Desde mediados de marzo ha compartido información sin validez científica, y contradiciendo las directrices de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la materia.

El 14 de marzo señaló que supuestamente un platillo típico de la gastronomía poblana servía para prevenir el coronavirus: “Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de Guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”.

El 25 de marzo el Gobernador declaró sobre el COVID-19: “¿Quiénes están contagiados ahorita? Seguramente hay mucha gente que, son padres de familia, sí. Son gente acomodada ¿sí lo saben o no?. ¿Son ricos?, entonces sí tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes”.

Estigmatización y bloqueos informativos a los medios

En las últimas semanas de Marzo Artículo 19 ha documentado bloqueos informativos y discursos estigmatizantes contra periodistas y medios al hacer cobertura del Gobernador y las acciones tomadas por su gobierno con respecto al Covid-19.

El lunes 16 de marzo en conferencia de prensa el Gobernador estigmatizó a Marisol Córdoba, directora del medio digital Antena 21. Según lo relatado por la periodista, ella preguntó al epidemiólogo si las medidas que están anunciando no ponían en riesgo a la ciudadanía dado que eran menores a las de otros estados. En particular hizo referencia a una procesión de 60,000 personas que en aquel momento no se había cancelado.

Barbosa desestimó la pregunta: “Quiero contestar a esa pregunta. Está cargada de mala fe.” Cuando la periodista busca responder él no le deja: “Permíteme, porque tampoco voy a admitir que solamente apreciaciones personales califiquen las acciones del gobierno. Lo dijiste tú, no lo voy a admitir.”

El 18 de marzo personal de seguridad privada del Gobernador bloqueó a Andrés Lobato, jefe de fotografía del medio impreso y digital Milenio Puebla, durante la cobertura de un evento en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El periodista quiso tomar fotografías al gobernador para identificar si éste estaba siguiendo las medidas de protección sanitaria. Según lo relatado por el reportero a Artículo 19, mientras intentaba obtener las tomas uno de los escoltas del gobernador le empujó y otra integrante del mismo personal de seguridad lo jaloneó.

El 26 de marzo el Barbosa negó una pregunta de un reportero del Sol de Puebla en una rueda de prensa, quien preguntó sobre su declaración del día anterior, donde el Gobernador aseguró que los pobres eran “inmunes al coronavirus”. Ante esto el gobernador sólo respondió “No voy a tener opinión y menos al Sol de Puebla”.

El 30 de marzo en rueda de prensa el Gobernador estigmatizó el trabajo del medio digital E-Consulta. Un día antes el director del medio, Rodolfo Ruiz, publicó una columna donde informó que pese al decreto del gobernador en el que ordena evitar las concentraciones de más de cien personas, el tianguis de San Martín Texmelucan se realizaría . En la conferencia de prensa -cuando fue interrogado sobre el tema- respondió que lo importante era evitar las confrontaciones entre comerciantes y pidió a su Secretario de Gobernación “que hable con las partes, para llegar a un acuerdo” y así evitar las filtraciones, “ahora hasta la presidenta municipal le filtra a E-Consulta, qué bárbaro!”

La crítica a las medidas tomadas por las autoridades, las preguntas “incómodas”, y las opiniones divergentes a aquellas de la gubernatura del estado no son confrontaciones ni actos violentos, sino actos de la ciudadanía ejerciendo sus derechos.

Exigencias para la libertad de expresión y acceso a la información

Debido a la contingencia sanitaria, en febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por una “infodemia” ocasionada por la oleada de información falsa y engañosa sobre el COVID-19. La desinformación y falsas verdades tienen tal eco que en muchas ocasiones siembra confusión, miedo y malas decisiones entre la opinión pública. La desinformación también desvía la atención de la responsabilidad de funcionarios por implementar políticas que hagan frente a estas coyunturas.

Así mismo, las declaraciones estigmatizantes y los bloqueos limitan la labor periodística en un este contexto donde el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y la transparencia son de vital importancia para mantener a la población informada y resguardar su salud y su integridad.

Por lo anterior, Articulo 19 urge a Miguel Barbosa Huerta reconocer que al ser titular de la administración estatal lo pone en una posición obligada de mayor tolerancia al escrutinio público.

Respecto al combate a la desinformación, Artículo 19 recuerda que es obligación y responsabilidad de funcionarios abstenerse de declarar o diseminar información falsa de forma intencionada o deliberada. Las autoridades tienen la obligación de hablar con la verdad y someterse a ejercicios de transparencia proactiva y rendición de cuentas.

Finalmente, exige al Gobernador y a su equipo de trabajo abstenerse de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad en un contexto de pandemia y urgente necesidad de un acceso libre y pleno a la información.

