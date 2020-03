Apoyo el paro, pero no puedo dejar de trabajar: La Güera | Un día sin mujeres

Reyes Rodríguez, mejor conocida como “la güera”, vende tacos placeros atrás de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), durante todo el tiempo que ha trabajado en esta zona ha podido escuchar las historias de mujeres violadas, mujeres asesinadas, así como desaparecidas y por ello avala los movimientos feministas. Sin embargo, no será parte del paro nacional por el Día de la Mujer.

La Güera aceptó que tiene miedo de salir a la calle en la noche y teme que sus familiares mujeres algún día no regresen a su casa. No obstante, si deja de trabajar un solo día, representaría una pérdida económica muy grande.

“Ya estoy enterada de que va haber un paro nacional un día después del Día de la Mujer y me alegra que se unan muchas mujeres y que muchas empresas las respalden porque visibilizan la importancia de nosotras en la vida cotidiana, estoy de acuerdo, pero no puedo unirme”, aceptó.

Explicó que si un día deja de vender sus productos no le alcanzará el dinero para completar su renta, se le dificultará pagar los servicios de su casa y, en suma, dejaría sin comer a un aproximado de 100 personas que todos los días llegan a su puesto.

Considera que si tuviera un salario fijo podría unirse al paro, pero al ser su propia jefa debe de llevar la batuta de su negocio y seguir trabajando. Lo mismo ocurre con sus hijas que la ayudan a vender, la güera les dijo que si querían podían tomarse el día libre, pero todas creen que sería muy pesado para su madre trabajar sola.

“Como mujer y como madre aplaudo los movimientos que quieren visibilizar la violencia. Tengo hijas y pues sé el riesgo que corren, porque la situación va empeorando y todos los días escuchamos noticias de asesinatos. Estoy de acuerdo en el paro, pero como comerciante no puedo faltar, nuestros ingresos dependen de mi día a día y al faltar mis gastos se perjudicarían”, agregó.

Aunque trabajará el 9 de marzo, día que se realizará el paro nacional, la comerciante quiso dejar en claro que también siente indignación por la violencia de género y por los feminicidios que se han registrado en el estado de Puebla. Y aunque su situación no la permite quedarse en casa como símbolo de manifestación, cree que seguir trabajando y darles el ejemplo a sus hijas de nunca rendirse también son parte de esta protesta simbólica.

“No puedo dejar de trabajar, pero eso no quiere decir que no esté con las mujeres, aunque las mujeres feministas quieren visibilizar su importancia no asistiendo a varios lugares, yo aportaré con seguirles dando el servicio a mis clientes”, concluyó.

Hay que recordar que diferentes grupos feministas han convocado a todas las mujeres del país a un paro nacional el próximo 9 de marzo, el objetivo es que ninguna fémina vaya al trabajo, escuela o actividades como protesta en contra de los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual.

El movimiento inició con un colectivo en Veracruz y también pidieron que las mujeres no utilicen el transporte público, no carguen gasolina y no compren ni paguen nada para mostrar las afectaciones económicas que habría sin mujeres.

En Puebla se han sumado el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Educación, el Congreso local y diferentes universidades entre las que destacan las siguientes: Benemérita Universidad Popular Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad de las Américas (Udlap), Universidad Iberoamericana, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la Universidad del Valle de México Campus Puebla, Universidad Anáhuac Puebla, Universidad del Valle de Puebla (UVP) y Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.