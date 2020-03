Anticipa Barbosa que Carla Morales será la nueva titular de Seguridad municipal

Carla Morales Aguilar será designada como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró el mandatario estatal.

Posterior a un evento con caficultores el gobernador Luis Miguel Babosa Huerta detalló que Morales Aguilar llegará al cargo como la nueva delegada de dicha dependencia. Cuando se le preguntó exactamente a qué se refería con ser la delegada, explicó que “es lo mismo que una secretaria, es lo mismito… responsable de seguridad, pues”, indicó.

Agregó que la delegada tendrá las funciones de ser la responsable de la seguridad “puede ser director de seguridad pública, secretaria o puede ser el nombre que le otorguen en cada municipio”, en este caso, dijo, él determinó que tomará el cargo como delegada.

Destacó que ya emitió el oficio correspondiente con la alcaldesa Claudia Rivera para que esté al tanto de su decisión.

“Yo ya emití el oficio dirigido a la alcaldesa donde de acuerdo a mi atribución constitucional como gobernador, he designado como delegada para desempeñar esa función a la licenciada Carla Morales y le están dando el procesamiento, que no requiere procesamiento, pero soy respetuoso de los ritmos que tiene el Ayuntamiento, estoy enterado que habrá una reunión de Cabildo el día lunes, no es porque ahí tomen la decisión es una atribución mía”, reviró.

A la par adelantó que habrá una coordinación metropolitana de seguridad pública, aunque todavía no ha designado quien estará en dicha coordinación.

“Lo anunciaré cuando tengan resulto lo del municipio; en este caso la zona metropolitana es: Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Juan C. Bonilla, Coronango y Huejotzingo. Indicó que analizará el tema de Tepeaca y San Martín Texmelucan, este último dijo “lo vamos a resolver sin que sea zona metropolitana”.