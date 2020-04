Alistan preliberación de presos en Puebla

A poco más de medio año de contar con una reforma para la preliberación o indulto de presos políticos, adultos mayores y mujeres que cometieron delitos menores, el gobierno del estado comenzará con la revisión de los casos para dejar en libertad a estos grupos que permanecen en penales, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Fíjate que se me pasó, yo eso ya lo tengo empezado (…) le instruí al secretario que a través del director de sanciones y medidas me hiciera el estudio de todos los detenidos en reclusorios con sanciones menores, a lo mejor menores a dos años o tres años, que estén por delitos no graves que sean mayores de 70 años (…) vamos a revisar, yo instruí a David Méndez a que me hiciera un estudio y hoy me lo presentas, verdad”, dijo.

Barbosa Huerta agregó que el lunes se determinará la población de personas detenidas en reclusorios que pudieran acceder a la preliberación, ya que se tiene el contexto legal para hacerlo y no es necesario esperar a que se apruebe esta reforma en el Senado.

El gobernador también mencionó que hasta hora, no hay mujeres presas por abortar y en caso que alguna se encuentre cumpliendo una condena, será liberada a la brevedad por los mecanismos legales que hay en Puebla.