Alejandra Rubio no fue relevada de su cargo, solo pidió licencia: Claudia Rivera

La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco confirmó que la secretaria de movilidad con licencia Alejandra Rubio Acle, podría regresar al Ayuntamiento de Puebla, pues nunca fue relevada de su cargo. Incluso declaró que tenía su respaldo, para atender su proceso jurídico.

Rivera Vivanco informó que en próximos días se nombrará a un encargado de despacho, ya que el Ayuntamiento de Puebla no quiere iniciar desde cero los proyectos que arrancó Rubio Acle.

Además, ya pidió un informe de la dependencia para poder hacer una evaluación, y darles continuidad a los proyectos que hoy en día se están ejecutando. En estos momentos quieren saber en dónde hay que hacer ajustes, qué áreas se tienen que fortalecer, y también se ha reunido con diferentes grupos de vecinos, así como empresarios que en algún momento se quejaron por la instalación de bolardos, o bien, tienen una petición en cuestión de movilidad.

“Quiero precisar, porque hay que estar avisados, ya dio muestra de que habla con prudencia, no está siendo relevada de su cargo. Ella pide una licencia porque va a hacer su defesa, es su derecho. Me corresponde y me parece lo más adecuado para que no se mezcle lo institucional, el deber y la continuidad del plan de movilidad que con ella hemos estado trabajado”, compartió.

Dijo que no sabe cuánto tiempo se tomará Rubio Acle, sólo mencionó que dependerá de cómo transcurre la demanda que interpuso en contra de los regidores Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco.

“El respaldo es porque hay un derecho personal, por eso he aceptado esta parte de la licencia en esta función, pero repito, es mi obligación institucional, y ella misma lo asume así, por eso toma esta medida, la cual me parece la más adecuada”, agregó.

