¡Adiós salidas grupales! Sólo podrán viajar tres personas por vehículo en Puebla

A partir de este 11 de mayo, los vehículos solo podrán circular con una ocupación máxima de tres personas, refiere el decreto del Gobierno del Estado en los lineamientos de la operación del programa “Hoy No Circula”.

De acuerdo a artículo 5 del oficio publicado en el Periódico Oficial del Estado, se especifica el número de viajeros en las unidades y que todos deberán respetar los lineamientos de la sana distancia.

“Se exhorta a los conductores de vehículos no señalados en el artículo 4 de este Decreto, a que su ocupación máxima sea de tres personas, atendiendo a la Sana Distancia”, refiere.

Asimismo, reitera que “Hoy No Circula”, para la reducción de la movilidad de las personas, mediante la restricción de la circulación o tránsito vehicular, tiene el objetivo de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19) en Puebla.

“Para lograr ejecutar la medida de seguridad, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios se auxiliará de la fuerza pública, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para retirar de la circulación el vehículo del infractor”, expone.

El programa Hoy no Circula en Puebla estará vigente a partir del 11 de mayo en 21 municipios del estado en un horario de 6:00 a 22:00 horas; en caso de no acatar la medida, que durará el mismo tiempo que la contingencia sanitaria, los vehículos serán llevados al corralón.

En el decreto reiteran que las placas que no pueden circular el lunes son: 5 y 6; martes: 7 y 8; miércoles: 3 y 4; jueves: 1 y 2; viernes: 9 y 0. Mientras, el sábado no circulan los números pares 0, 2, 4 6 y 8, en tanto, el domingo no circulan los números nones 1, 3, 5 7 y 9.

Asimismo, no podrán circular tampoco aquellos vehículos que tengan verificación cero o doble cero y tampoco contará el color del engomado, nos estamos yendo estrictamente al numeral de la placa.

La RUTA y transporte público, el servicio mercantil legalmente permisionado para actividades esenciales (taxis, funerarios, transporte de carga, de valores, paquetería y mensajería o reparto, de agua, de energéticos, arrastre y salvamento (grúas), particulares destinados para transportar personas con discapacidad -con placas autorizadas-), los vehículos para transportar a personal del sector salud en todas sus modalidades, unidades oficiales rotulados de dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal con actividades esenciales, destacan entre los servicios que estarán exentos.

Los municipios donde aplica la medida son: Acatlán, Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, San Andrés Cholula, Huauchinango, Cuautlancingo, Zacatlán, Xicotepec de Juárez, Tepeaca, Izúcar de Mamoros, Tecamachalco, Huejotzingo, Chignahuapan, Ciudad Serdán, Coronango, Santa Clara Ocoyucan y Teziutlán.