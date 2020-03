Acusan irregularidades en licitación del gobierno

El gobierno del estado pagará el doble por un servicio de impresión de formas oficiales valoradas y de reproducción restringida con la imagen institucional de la administración y de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que aceptó erogar 101 millones 778 mil pesos a la empresa Comercializadora Versirg S.A. de C.V. cuando Impresora Silvaform S.A. de C.V. hizo una propuesta económica de 51 millones 123 mil pesos.

El representante de Impresora Silvaform S.A. de C.V. José Luis Arredondo Negrete detalló que durante el proceso de la licitación GESAL-019-100/2020 su propuesta fue descalificada por no contar con las medidas de seguridad, no obstante, en uno de los dummies (muestras) entregados a los convocantes, aparecían los datos fiscales de una empresa asociada a la ganadora.

José Luis Arredondo indicó que Comercializadora Versirg S.A. de C.V. es una empresa socia de Accesos Holográficos S.A de C.V. y esta es la única que cuenta con la maquinaria para otorgar las medidas de seguridad que solicita el gobierno del estado, por lo que consideró que la administración “sembró las bases” para favorecer a esta empresa.

“Esa licitación por años se la ha ganado Accesos Holográficos, cuando vimos esta licitación viene hecha por tres años, van a comprar material por tres años, están pidiendo cosas que vienen totalmente dirigidas a esta empresa, incluso en una de las muestras que dieron, de los diseños, viene el nombre de la empresa Accesos Holográficos y desde ahí nos dimos cuenta que ya viene con nombre y apellido esta licitación”, sostuvo.

Del mismo modo, señaló que otra de las irregularidades fue que no abrieron sus sobres económicos y los rubricaron antes de devolvérselos, lo que considera otra anormalidad que debe observar el gobierno del estado

Arredondo Negrete agregó que Impresora Silvaform S.A. de C.V. tiene 53 años en el mercado y trabaja tanto para empresas privadas como para gobiernos, haciendo cheques, placas, hologramas y otros elementos, pero hasta ahora no han tenido oportunidad de otorgar servicios en Puebla.

Derivado de las irregularidades, indicó que ya presentaron una inconformidad contra el fallo que les impidió ganar la licitación cuando su propuesta era viable e incluso podían otorgar medidas de seguridad mejores a las que otorga la empresa.

“De inicio nos descalificaron, según ellos no cumplíamos las medidas de seguridad que solicitaron para las muestras, de hecho al momento de descalificarnos no abren los sobres económicos, sin embargo, me firmaron mi sobre económico toda la gente del comité de la licitación, rubricó mi sobre antes de devolverlo y yo así lo estoy presentando en mi inconformidad”, agregó.