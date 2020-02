Acatarán regidores medidas del IEE por publicaciones de Alejandra Rubio

Los regidores Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco, acatarán las medidas que emitió el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) y eliminarán de todas sus redes sociales las publicaciones en donde mencionaron a la secretaria con licencia, Alejandra Rubio Acle.

González Acosta compartió que desde que inició la actual administración municipal, ha tenido como consigna el respeto a los derechos humanos, principalmente con el personal administrativo y de servicios que conforma la plantilla laboral del Ayuntamiento. En este sentido dijo que nunca ofendió o atacó a Rubio Acle por razones de género, y que si hizo señalamientos a la dependencia que ella encabezaba fue porque su trabajo como regidor es transparentar todos los procesos.

No obstante, agregó que es respetuoso de las instituciones y de las decisiones que tomó el IEE y, por tanto, atenderá el resolutivo desde este 25 de febrero, incluso acudirá al organismo electoral para dar contestación formalmente.

La regidora, Libertad Aguirre Junco, también confirmó que eliminará todas las publicaciones en donde mencionó o etiquetó a Rubio Acle, y aprovechó para mencionar que el 24 de febrero se reunió con ella para mencionarle que nunca la quiso violentar. En suma, le ofreció una disculpa, ya que su objetivo sólo era hacer señalamientos de la opacidad en los bolardos.

“Me reuní con ella con la finalidad de dejar en claro que en ningún momento la denostaría y que mis comentarios, así como mis publicaciones no fueron violencia de género porque yo siempre me he conducido en otra forma. Nosotros y mi equipo desde hace varios días ya estamos trabajando en eliminar las publicaciones”, compartió.

Este 25 de febrero El Sol de Puebla dio a conocer que la denuncia promovida por Alejandra Rubio Acle, en contra de los regidores Luis González y Libertad Aguirre seguía su curso, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) le brindará medidas de protección y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) exigió a los funcionarios públicos que eliminen de sus redes sociales todas las publicaciones en su contra.