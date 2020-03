A todos los presidentes dejen sus intenciones de protagonizar para evitar un choque: Barbosa

Luego de que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, anunció que todas las actividades públicas del Ayuntamiento se suspenderían por la pandemia de coronavirus, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta le pidió que dejara sus intenciones protagónicas y que trabajaran en conjunto.

“Yo ya hablé con la presidenta municipal, pero parece que no me hace caso, sigue dando pasos hacia adelante. Les pido a todos los presidentes municipales que alejen sus intenciones de protagonizar para que sea esto una acción conjunta en Puebla, porque sino vamos a provocar un choque”, puntualizó.

El mandatario dijo que antes de haber anunciado la cancelación de eventos, se tuvo que haber hecho un consenso, principalmente porque en la ciudad de Puebla, radican los poderes del estado de Puebla. “Es parte de un asunto de gobernanza y ahí quienes residen son los poderes del estado de puebla, entonces necesitamos responder con unidad de acción (…) lo vamos a ir resolviendo como se vaya avanzando en el estatus que tenga el contagio de esta enfermedad”, agregó.

Aprovechó para mencionar que las únicas autoridades que están autorizadas para abordar el tema del coronavirus con el objetivo de que no exista información falsa, son él, el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez y Jorge Humberto Uribe Téllez, que encabeza la Secretaría de Salud. “Los demás anuncios no son válidos porque se formará caos y no habrá unidad de acción. Todos debemos de trabajar en unidad, con estrategia y los anuncios no deben ser sólo de prevención, sino de no provocar pánico ni confrontación”, señaló.