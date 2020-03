A Tehuacán le urge presidente municipal: IP

Para gestionar la llegada de inversiones, la permanencia de las ya instaladas, así como la seguridad y gobernabilidad que garanticen el crecimiento económico, es necesario que haya presidente municipal en Tehuacán, consideraron empresarios de la región que están al frente de Canacintra, Canaco y la Asociación de Avicultores.

Los empresarios de la región consideraron que sí hay un impacto en la falta de presidente municipal, ya que es evidente que no hay movimiento de recursos públicos y esto impacta en rubros como el de la construcción, que se encuentra paralizado en el municipio, reconoció el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra), Gerardo Hernández Moguel.

En entrevista con El Sol de Puebla, señaló que el sentir de los empresarios de Tehuacán es de “mucha preocupación” por el tema de la inseguridad que se suma a la falta de un presidente municipal que garantice la gobernabilidad en la demarcación, pues el alcalde Felipe Patjane fue detenido en noviembre del año pasado y todavía no hay un sustituto.

Siempre es necesaria una cabeza con quien dirigirse, no es que estén haciendo mal las cosas, pero es necesaria una cabeza, los regidores están trabajando a lo que dan, pero es necesario alcanzar estas vinculaciones empresariales, industriales, atraer divisas, empresas y siempre hay que hablar con el presidente y si no hay presidente no se puede hacer muchas cosas dijo.

Para el presidente de Canacintra en Tehuacán, es necesario atraer inversiones, reducir la inseguridad y trabajar en la reconstrucción del tejido social. Incluso, la iniciativa privada ya diseñó proyectos en estos rubros para trabajar en conjunto y reducir las crisis por las que atraviesa tanto el municipio como el sector empresarial.

Explicó que el propio gobernador Miguel Barbosa ha pedido a los empresarios trabajar en conjunto, pero él también puede respaldar e impulsar a este sector empleándolo, por ejemplo, a la industria textil que atraviesa por una crisis, además del dela construcción, que está endeudado por apostarle al nuevo gobierno y sin embargo no ha habido obras en ningún nivel.

El sector que cobijamos es el de la construcción y hoy más de 80 constructoras están afiliadas a Canacintra y sumamos las carpetas donde nos hicieron llegar qué maquinaria tienen y (a su vez) se las hicimos llegar al gobernador, para sumarnos y decir, si hay obras para Tehuacán le pedimos y le decimos que estamos en orden apuntó. El representante de empresarios confió en que este año se levante el sector y aunque ya pasaron dos meses, espera que la situación dé un giro y se obtengan mejores resultados.



HAY INTENCIONES Y TRABAJO, PERO NO RESULTADOS



Tanto el presidente de Canacintra como el de la Cámara de Comercio en Tehuacán, Jesús Ceja Kuri, coincidieron en que si bien ha habido trabajo en materia de seguridad, los resultados no son palpables todavía y esto afecta la economía del municipio. Jesús Ceja Kuri detalló que el problema de la inseguridad se dejó crecer como una bola de nieve por descuido y dejadez de las diferentes administraciones y el problema se agrava por la falta de un liderazgo que pueda poner orden en el municipio.

Se le echaba toda la culpa al presidente de Tehuacán, se decía que hacía malos manejos, que llevaba una mala administración, se decía que acrecentaba la inseguridad y qué bueno que si era cierto se tomaran las sanciones correspondientes. Detienen al presidente, bueno, ya está inhabilitado, aunque sigue siendo el presidente ya está detenido, mi pregunta es, bueno, decían que él era el malo, ¿qué han hecho?, vamos para cuatro meses y yo invito a que la ciudadanía reflexione qué ha habido increpó.

En el caso concreto del comercio, cuestionó la falta de apoyo al sector en materia de créditos que se puedan pagar; el refuerzo de vigilancia con elementos de policía para que los tehuacaneros puedan caminar tranquilos; y también la falta de un servicio adecuado de alumbrado, ya que los negocios que antes cerraban a las 21:00 horas ahora lo hacen a las 7:30 u 8:00 horas.

Detalló que cuando hace sus rondas en los negocios adheridos a Canaco en Tehuacán, locales que tenían 10 empleados ahora tienen cuatro, y los que tenían cinco trabajadores ahora cuentan con uno o dos, en ese sentido acotó que “el comercio tehuacanero está agonizando, necesitamos una ayuda, un impulso”, y este es uno de los sectores que sostienen al municipio.

Para el empresario, el problema de cierre de negocios todavía no es grave y apenas comienza con la reducción de personal, pero todavía hay oportunidad de frenarlas afectaciones y generar cambios, pues es triste que falta año y medio para que concluya el trienio sin haber resultados.

Porque no tenemos presidente municipal en Tehuacán, o si no diría, ‘señor presidente despabílese’, pero ahorita como cámara de comercio en Tehuacán le suplico al señor gobernador que ya volteé para Tehuacán y empiece a tomar acciones para poder continuar con nuestras vidas como debe ser expresó.







SE NECESITAN GESTIONES MUNICIPALES

Aunque el gobierno del estado ha atendido de manera adecuada el robo en distintas modalidades que dejó pérdidas millonarias al sector avícola entre el 2018 y2019, es necesario que el municipio realice otras gestiones en favor de este grupo y de los ciudadanos, señaló el presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Jorge García de la Cadena Romero.

El líder en el sector avícola, resaltó que recientemente la asociación donó dos patrullas al Ayuntamiento y se encuentra en busca de otras gestiones como la instalación de un cuartel de bomberos y protección civil, pero la posibilidad de cumplir con estas acciones se reduce por la falta de un presidente municipal.

Hay que ser claro, estamos en espera de que el Congreso tenga una decisión definitiva para que veamos, yo siento a Tehuacán un cuerpo sin cabeza, aunque los regidores están haciendo su trabajo, lo que pueden, sin cabeza lo veo complicado que pueda tener éxito en otra gestión de necesidad que tengamos dijo.

Jorge García dela Cadena enfatizó que una vez nombrada la nueva autoridad municipal, las cosas van a mejorar para Tehuacán y se recuperarán los años perdidos en que problemas como la inseguridad se dejaron crecer.