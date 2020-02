“A mi hermano le arrebataron la vida”: amigo de alumno BUAP pide justicia por asesinato

“A mi hermano le arrebataron la vida, porque más que mi compañero era mi hermano. Vivimos juntos 4 años y lloro porque me da coraje que esto se quede así”, exclamó con la voz entrecortada Kevin González, amigo de Francisco Javier, el alumno de Medicina de la BUAP, asesinado el pasado fin de semana en Huejotzingo.

Kevin y Javier iniciaron juntos en 2013 la carrera para médico en la máxima casa de estudios. Los dos son de Veracruz y acordaron rentar juntos un departamento por los próximos 4 años.

Ante la dolorosa ausencia de Javi, como le decían de cariño, su hermano alzó la voz; levantó sus brazos sosteniendo una bata manchada de rojo con el nombre de su amigo para protestar en las calles del centro histórico de Puebla.

Kevin, junto con compañeros de la generación, encabezaron la movilización con más de 6 mil estudiantes a los que se unieron un contingente de la UPAEP.

Sus amigos caminaron con lágrimas, con flores blancas, veladoras y gritos que aclamaban: ¡Justicia! También en algún momento relataron los recuerdos que tenían con Javi, como su pasión por el fútbol, por la comida regional y su espíritu aventurero.

“Tenemos 6 días de servicio social y no tienen nada de malo irse a divertir un día de descanso. Ahora, nosotros solo queremos que caiga todo el peso de la ley por las personas involucradas. No es la primera vez que matan a alguien, pero ahora me tocó a mí”.

