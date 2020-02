A las 9:31 pm fue la última vez que hablé con mi hijo: madre de colombiano asesinado en Puebla

Ximena era una apasionada por la medicina y su sueño era proteger la vida de los demás, pero se la asesinaron junto con dos amigos en el municipio poblano de Huejotzingo, donde acudieron previamente al tradicional carnaval.

La joven de 25 años y su compañero José Antonio (22 años), eran colombianos y llegaron a Puebla como médicos internos de pregrado de intercambio de la UPAEP, desde agosto de 2019, para dar su servicio social en el Hospital General de Cholula.

Xime, como le decía su madre, era muy querida por sus padres, así como su hermana menor. En las redes sociales existe una amplia variedad de fotografías de la familia con comentarios en la que destaca la unión y el amor.

La madre de la joven siempre publicaba constantemente en redes sociales los logros académicos de su hija, de hecho, existe una foto del pasado 6 de enero, en la que Ximena atendió como doctora un parto.

Le doy gracias a Dios por la vida de Ximenaera uno de los comentarios en el que reconocían el esfuerzo de la joven.

Ximena y José Antonio fueron estudiantes de la Fundación Universitaria Sanitas. El 31 de mayo próximo, terminaban su año obligatorio en México y regresarían a Colombia.

De Francisco Javier, el tercer universitario asesinado, se conoce que era alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y que fue el quien primero estuvo de intercambio en Colombia.

“MATARON A XIMENA Y A JOSÉ ANTONIO”

Angélica Serpa, madre de José Antonio Parada, declaró a un medio local colombiano, que fueron los compañeros de clase de su hijo quienes le informaron que había sido asesinado.

“Mataron a Ximena, a José Antonio, al compañero y al conductor del Uber, no nos han dicho nada más. Con nosotros no se ha comunicado nadie, tan solo el amigo de mi hijo. No sabemos qué pasó», expuso.

La madre explicó que perdió la comunicación de su hijo en el celular desde las 9:31 de la noche del domingo, y que, en el seguimiento en tiempo real en el GPS, observó que nunca salieron de la región.

«Ayer domingo estuvieron en una fiesta en un pueblito que queda cerca de Puebla. Ellos estaban terminando el año de médicos internos en Puebla y a las 9:31 pm fue la última vez que hablé con mi hijo. Me dijo que estaba en la casa de un amigo y que iba a coger un Uber, se iban a ir para Puebla. Estuve siguiendo por el GPS de su celular y nunca salieron del sector. Estuve marcándoles, pero no contestaban», declaró.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE