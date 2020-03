A la espera recursos para votaciones electrónicas en el Ayuntamiento de Puebla

Aunque en septiembre del año pasado se anunció que se digitalizarían las sesiones de cabildo para que las votaciones, puntos de acuerdo y resoluciones sean electrónicas, el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Administración aún no ha otorgado el recurso necesario, informó la secretaria general del Ayuntamiento, Liza Aceves López.

“El Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Administración ya está trabajando y ya tiene todas estas peticiones que se hacen por parte de cada dependencia y nosotros ya entregamos nuestro pliego de requisiciones técnicas, pero ellos tienen un calendario y nos estarán informando cuándo tendremos estos elementos”, dijo.

La secretaria del Ayuntamiento sostuvo que cuando tengan estos insumos electrónicos de forma física, la dirección de Gobierno Abierto podrá aplicar el software que va permitir llevar a cabo las votaciones electrónicas. Pero al día de hoy, tienen que respetar todos los procedimientos.

En su última comparecencia la funcionaria pública dijo que este sistema estaría antes de finalizar el 2019, pero en esta ocasión, Aceves López confirmó que no hay una fecha concreta. “Vamos a ser pacientes para que salga de buena manera y más transparente. No tenemos una fecha, nos la tendría que dar el propio Comité pero tiene que ocurrir en próximos meses. No queremos presionar porque no queremos que este proceso se haga de una manera que no deseamos, es necesario pero no de urgencia”, declaró.

En otro tema, aprovechó para mencionar que las secretarias y la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, mandaron a hacer playeras para sumarse al movimiento de la protección de las mujeres y de la no violencia. “Entiendo que quienes quieran usarlas se pueden sumar pero es una decisión muy personal y evidentemente viene del grupo de mujeres que acompañan a Claudia rivera Vivanco”, concluyó.

