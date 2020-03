A favor de donar parte de su salario para fondo Covid-19, regidores del G6

Los regidores Martha Ornelas Guerrero, Rosa Márquez Cabrera y Edson Cortés Contreras, dieron a conocer que están a favor de donar parte de su salario para crear un fondo de apoyo a los sectores más vulnerables a raíz del coronavirus. No obstante, pidieron a la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, no pedirles cuotas a los trabajadores que ganan poco salario.

Fue el pasado fin de semana, que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, informó que el Gobierno Municipal iba a crear un fondo para apoyar a los sectores más vulnerados a partir de donaciones que iban a realizar los funcionarios públicos municipales. Aseguró que, para concretarlo, convocó a todos los funcionarios y les pidió realizar aportaciones económicas voluntarias durante los próximos tres meses.

Ante esto, los regidores que son parte del bloque G6, respondieron que están dispuestos a apoyar en lo que sea necesario y aportar recursos de su salario, pero, en su opinión, esta donación no se debe de pedir a los funcionarios que ganan muy poco y el Gobierno Municipal debe de utilizar los recursos que ya tiene para atender contingencias.

“Creo que estamos en un momento crítico en donde todos debemos de colaborar y no estamos negándonos al respecto, solamente que tenemos que recordarle a la alcaldesa que hay un subejercicio con miles de pesos y hay un fondo especial que ella tendría que estar implementando. No obstante, a ella le gustan los temas mediáticos y su discurso no es congruente a sus acciones”, opinó Cortés Contreras.

Los funcionarios públicos avalaron que la administración quiera transparentar todo el proceso de la donación y quieran informar a la ciudadanía lo recabado, sin embargo, mencionaron que no son las únicas acciones que el Ayuntamiento debería de implementar y la alcaldesa debería de pensar en la crisis económica que se avecina.

“En lo personal no hay duda de que debemos de apoyar, lo importante es que para atender la crisis pues va mucho más allá de una donación de los trabajadores o de los regidores, tendrían que pensar en un fondo a futuro que atienda las necesidades urgentes”, opinó Rosa Márquez.

Para finalizar, sugirieron una Sesión Extraordinaria de Cabildo para que todos los integrantes del Ayuntamiento presenten propuestas concretas ante esta contingencia.