Buscan ampliar centros de monitoreo de calidad del aire en Puebla

Después de la contingencia ambiental que se vivió en Puebla durante mayo del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado buscará la ampliación de los tres centros de monitoreo que existen actualmente para vigilar la calidad del aire en Puebla, informó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla.

La diputada de Encuentro Social recordó que, durante la discusión del presupuesto, los diputados aprobaron una ampliación de 45 millones de pesos a la Secretaría de Medio Ambiente, que serían utilizados, entre otras cosas, para ampliar los centros de monitoreo de la entidad, pues los tres existentes no son suficientes para alertar de una posible contingencia ambiental.

“Después de la contingencia de marzo todos estábamos preocupados en Puebla porque nadie sabía de la calidad del aire. Nos dijo que en la realidad funcionaban tres, pero que la función era muy corta para lo que necesita Puebla porque algunos de ellos los vendieron en millones de pesos y la realidad es que repararlos costaría más que volver a comprar unos nuevos”.

Explicó que el objetivo es ampliar los centros de monitoreo al interior del estado y no concentrar todos en la zona metropolitana de Puebla, pues reconoció que en otros puntos de la entidad es necesario medir la calidad del aire por la gran cantidad de parque vehicular o incluso por la ceniza que pueda desprender el volcán Popocatépetl.

“Lo que queremos es tener más centros de monitoreo, no nada más en la zona metropolitana, porque, aunque pensemos que es la zona con mayor parque vehicular no es la única zona con parque vehicular, tenemos lugares como Tehuacán, Zacatlán, la Interserrana es muy transitada y no tenemos ni la menor idea de qué está pasando con la calidad del aire en esa zona”.

Finalmente, agregó que los recursos adicionales también serán utilizados para la adquisición de tecnología que permita medir la contaminación del agua a la hora de entregar los permisos de operación a las empresas que lo solicitan, pues desde hace nueve meses no se cuenta con este tipo de instrumentos.

“Medio Ambiente da los permisos para revisar el funcionamiento que tienen sobre temas ambientales. Me comentaba la secretaria que no tienen la capacidad de hacerlo porque además de los catalizadores para medir la calidad del aire usan temas para medir cuánto están contaminando el agua, pero tenían más de nueve meses sin poder comprar equipo para poder revisar, a ojo de buen cubero se hacían y se daban permisos en las administraciones anteriores”.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias