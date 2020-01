Busca Claudia Rivera Regular la prostitución en Puebla capital

Luego de señalar que las administraciones pasadas fueron cómplices en el tráfico de mujeres en Puebla, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, dijo que se deben de hacer modificaciones normativas, así como jurídicas desde el Congreso local, para que se regule la prostitución y se revise el tráfico de personas en la entidad.

“La regulación normativa es un tema que nos interesa en dos sentidos: el primero tiene que ver desde la demanda, es decir, que aquellos ciudadanos que están demandando el servicio no saben que pagan por violar, porque no se puede llamar de otra manera a lo que se hace cuando le pagas a una persona que no te conoce y que realmente no quiere tener relaciones contigo pero tiene ciertas necesidades, esa dinámica se tiene que regular; y el otro sentido es de las personas que por su decisión quieren dedicarse a esto, pero que lo hagan con su libertad de derechos, no en secuestros, no en tráfico de personas, no en trata”, declaró.

La alcaldesa dijo que las administraciones pasadas fueron cómplices del tráfico de mujeres en Puebla, incluso que se prestaron para segur enriqueciendo a los líderes, pero que su equipo quiere trabajar de la mano del Gobierno del Estado, para regular esta situación no solo en la capital, sino en la entidad. “Valdrá la pena hacer modificaciones normativas o jurídicas desde el Congreso para que en todo el estado se revise el tráfico de personas, se debe combatir porque eso es un problema que nos afecta y no sólo a nosotros, sino a nuestro estado vecino que es Tlaxcala”, agregó.

En otro tema, la primera regidora aceptó que los homicidios han incrementado en la capital poblana, y nuevamente culpó a las administraciones pasadas, ya que, en su opinión, los anteriores gobernantes dejaron crecer los cárteles delictivos. Para disminuir este ilícito, dijo que se ha fortalecido y capacitado a la policía municipal.

Aprovechó para mencionar que el Ayuntamiento de Puebla está a favor de la prohibición de las corridas de toros y pelas de gallos, y que abonarán al cuidado de los animales. “Nosotros traemos muy claro el compromiso a los derechos hacia los animales, un ejemplo es la tenencia responsable de mascotas. Como Ayuntamiento ya recibimos solicitudes de colectivos y ciudadanos, y de la mano del Congreso vamos a atender esta demanda ciudadana, sostuvo.

Para finalizar, dio a conocer que las Villas Navideñas que fueron instaladas en la calle 5 de mayo fueron ocupadas al cien por ciento, aunque los caminos laterales no se desahogaron en su totalidad, ya que por la temporada hubo mucha concurrencia de ciudadanos.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias