Bong Joon Ho: Ganador del Oscar a Mejor director por Parásitos

Bong Joon Ho se corona como Mejor Director en la edición 92 de los premios Oscar por su película Parásitos, cinta por la que el cineasta se hizo merecedor de la palma de oro en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes.

Nació el 17 de septiembre de 1969 en Daegu, Corea del Sur. Bong Joon Ho estudió Sociología en la Universidad de Yonsei y se graduó en la Academia Coreana de Cine, tras graduarse pasó cinco años trabajando en diversos departamentos de otros directores.

Con su ópera prima Barking Dogs Never Bite (2000) ganó un premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Hong Kong de 2001. En su siguiente película Memories of Murder (2003), se basó en el primer asesino en serie en la historia de Corea del Sur, la cual recibió una buena respuesta en la crítica y por la población surcoreana.

El reconocimiento internacional llegaría en 2006 con The Host durante su proyección no competitiva en el Festival de Cine de Cannes. Once años después, su película de ciencia ficción Snowpiercer se convertiría en una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos en Corea del Sur.

Su película Okja, una producción de Netflix, debutó en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió una ovación de cuatro minutos. El más reciente filme de Bong Joon Ho conquistó a todo el mundo, al presentar como las personas con dinero consideran «parásitos» a los pobres.

El director Bong Joon Ho reconoció que se inspiró en amigos pobres y ricos para realizar Parásitos, película que tiene seis nominaciones a los premios Oscar 2020.

