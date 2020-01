Bolardos de Puebla son frágiles y no ayudan a peatones: comerciantes

Luego de que activistas hicieran un evento para intervenir bolardos en la capital, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, insistió en que el ayuntamiento de Puebla debe consultar a expertos para instalar bolardos, debido a que, los que ha colocado la comuna son frágiles y no ayudan realmente a los peatones en las zonas peligrosas.

“No nos oponemos a que la ciudad se modernice. No nos oponemos a que primero sea el peatón, luego el ciclista y al último el automovilista, pero si no somos convocados, si no tenemos los estudios, si no se nos incluye, la verdad es que nunca vamos a estar de acuerdo”, refirió el empresario, quien en anteriores ocasiones también había denunciado las anomalías en este tema.

Ayala Vázquez reclamó que no haya una estrategia efectiva para colocar bolardos, pues se han puesto en las zonas donde circula el transporte privado y no el público, al cual se le atribuyen más muertes de peatones.

