Ayotzinapa: Ai Weiwei explora el efecto de la violencia en México

Siempre con un ojo activista, el artista chino Ai Weiwei ha tratado violaciones de los derechos humanos como la falta de libertad en China o la crisis global de refugiados, pero ahora en Sundance presenta Vivos, un documental sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México).

«Nos dimos cuenta de que no hay una comprensión suficiente no solo de las víctimas que desaparecieron sino también de cómo sucedió esto y qué pasa cuando alguien nunca vuelve a su casa: qué le sucede a sus familiares, cómo continúan con sus vidas, cómo viven con una pregunta que podría no tener respuesta», añadió.