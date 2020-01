Aumento al IVA no sería necesario sin tanta informalidad: IMPI

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que si bien la posibilidad de generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a más bienes para elevar la recaudación tendría implicaciones importantes sobre la población, éstas podrían aminorarse con un IVA diferenciado, pero el punto importante radica en que este aumento no sería necesario de no ser por los altos niveles de informalidad que existen en el país y que implican un menor pago de gravámenes.

Ante esto, explicó, lo que se ha visto en otros países y con base en lo analizado por entes internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es aplicar el IVA en alimentos y medicinas diferenciando la tasa, lo que implicaría que no sería de 16 por ciento para todos; o, por otro lado, dejar exenta la canasta básica, por ejemplo.

“Esto no sería necesario si no tuviéramos esta economía informal tan grande, si nosotros estuviéramos con una cultura de pago de impuestos no sería necesario forzar a través de este tipo de gravamen”, indicó el vicepresidente de fiscal del IMCP.