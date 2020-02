Aumenta mil 300% el robo de gas LP en Puebla

El estado de Puebla cerró el 2019 en primer lugar nacional de robo de gas licuado de petróleo (gas LP) con un total de 916 tomas clandestinas, que representó un crecimiento de mil 331.2 por ciento más que en 2018 cuando registró en un total de 64 delitos, reportó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las estadísticas proporcionadas a El Sol de Puebla, refieren que la entidad pasó en un año de segundo a primer lugar en el país de este delito con 852 casos más, al crecer de 64 a 916 extracciones clandestinas, asimismo, los números más altos fueron en octubre y diciembre, que corresponde a los primeros meses de gobierno de Luis Miguel Barbosa.

Durante 2019, la mayor incidencia se registró en octubre y diciembre con 132 denuncias, cada uno; después, siguió noviembre con 96 atracos, asimismo, 88 casos más, cada uno, en septiembre y mayo.

Mientras en junio, las incidencias fueron de 83. En contraste, la menor se registró en enero con 15 robos a ductos con gas LP. En general, esto significa que el año pasado, diariamente se registraron de 2 a 3 robos.

Lo anterior, contrasta con lo que comentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre que el número de tomas clandestinas se ha reducido y que según, hay un “litigio” con Petróleos Mexicanos (Pemex) porque no reconoce las cifras que le atribuye a la entidad.

En enero de este 2020, el gobierno estatal comentó que todas “las tomas se detectan y todas se abortan, pues no dejan que una sola persista” y que no “le impresiona que lo diga Pemex”: “¿de acuerdo? no es cierto, no es cierto”, insistió.

TEPEACA, EL FOCO ROJO EN PUEBLA

En un año, en la entidad pasaron de 12 a 18 los municipios donde se registran más robos a ductos de Pemex, ubicándose en primera posición en 2019 el municipio de Tepeaca, que preside el expriista Sergio Céspedes, con 296 robos.

En diciembre, uno de los meses con más reporte de robo, hubo dos incidentes de explosión de gas en los últimos días, derivados de una toma clandestina.

El primer hecho se registró el 29 de diciembre, en la localidad de San José Carpinteros, en el municipio de Tepeaca, en los campos de cultivo muy cerca al kilómetro 155 de la autopista Puebla-Orizaba.

Mientras, el segundo se registró la tarde fin de año (31 de diciembre) en un camino vecinal entre la población de San José Carpintero y San Bartolomé Hueyapan. El incidente ocasionó que las viviendas más cercanas a 150 metros fueran evacuadas y que un trabajador resultara con quemaduras al intentar apagar la explosión.

PERSISTEN LOS DELITOS EN EL TRIÁNGULO ROJO

En general, los municipios del triángulo rojo, es donde persiste el robo de gas LP en Puebla. Después de Tepeaca, en segundo lugar se encuentra San Martin Texmelucan, que preside la morenista Norma Layón con 186 tomas clandestinas.

Los Reyes de Juárez con el alcalde Manuel Herrera alcanzó 69 delitos y Acajete del edil Roberto Ramírez tiene 54 delitos. En tanto, Palmar de Bravo registró 51 atracos a los ductos y en Amozoc, del morenista Mario de la Rosa, representó 42 incidentes por gas.

En Acatzingo del alcalde de Morena, Norberto Rosales, reportó 38 tomas clandestinas y en Cuautlancingo fueron 30 delitos. En Tecamachalco de la alcaldesa Marisol Cruz, hubo 28 tomas clandestinas.

Otros municipios con ilícitos en las extracciones a gas LP correspondieron a San Salvador El Verde con 25 delitos, en Huejotzingo y San Matias Tlalancaleca, cada uno, reportaron 21 extracciones ilegales de gas y en San Miguel Xoxtla un total de 14.

En Quecholac fueron 12 tomas clandestinas, en Coronango sumaron 10, asimismo, en Santa Rita Tlahuapan representaron nueve, en Esperanza siete y la ciudad de Puebla, con la alcaldesa morenista, Claudia Rivera un total de tres robos contra Pemex.

