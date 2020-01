Ataque de jaurías obliga a capturar perros callejeros, dice Claudia Rivera

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco avaló las capturas de perros callejeros que se han hecho en la ciudad, dijo que se tomó esta medida por denuncias ciudadanas, y que la dirección de Protección Animal actuó conforme a los protocolos establecidos.

En una entrevista tras finalizar un evento público, Rivera Vivanco aseguró que ella siempre ha luchado por los derechos de los animales, incluso que ha presentado puntos de acuerdo en el Cabildo, así como iniciativas para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta captura de perros se empezó a realizar por ataques de jaurías.

“Es un compromiso que tengo de manera personal y en la administración ha sido prioridad el cuidado y fomentar la tenencia responsable de animales, he presentado puntos de acuerdo en el Cabildo justamente para ir regulando (…) Hasta este momento todos los protocolos son apegados a respetar los derechos de las pequeñas especies”, aseveró.

En otro tema, la primera regidora minimizó la manifestación que se realizó en la colonia La Paz en contra de los bolardos, incluso dijo que no sabía si de verdad eran vecinos de esa zona. Empero, se hará la revisión adecuada y si algún bolardo está bloqueando una entrada será retirado.

“A mí me parece que hubo un mal entendido, no fue propiamente de vecinos en contra de la instalación de los bolardos, no obstante, todas las obras que contrata una administración están sujetas a una revisión para ver si se hicieron de una manera correcta, para que no tengan fallas”, concluyó.

