Asesinan al atleta Martín Loera en plaza comercial de Ciudad Juárez

“Hora de actuar y demostrar”, fue una de las frases del atleta juarense, multímedallista y seleccionado nacional juvenil Martin Loera Trujillo, quien perdió la vida el pasado jueves víctima de un tiroteo en una plaza comercial en Ciudad Juárez.

El atletismo y el deporte a nivel local, estatal y nacional se encuentra de luto por la pérdida de este destacado atleta, que llegó a competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se celebraron en Buenos Aires, Argentina.

Loera representó Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua en competencias regionales y nacionales de Olimpiada Juvenil, donde cosechó un sinfín de medallas. Subió al podio de ganadores en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos.

Al darse a conocer la noticia ayer por la tarde, atletas, entrenadores y directivos del deporte mostraron sus condolencias a la familia y lamentaron el hecho.

Martín Alejandro Loera Trujillo, en 2018 se convirtió en el atleta más veloz de la Olimpiada Nacional, al obtener dos medallas de oro en la prueba de 100 y 200 metros planos, en la categoría de 16–17 años (2001–2002).

Sus inicios con el deporte fueron con el box, pero debido a una lesión tuvo que abandonarlo, para luego incursionar al atletismo por invitación, cuando cursaba la secundaria.

La #FamiliaOlímpica mexicana lamenta el deceso del atleta Martín Loera, quien participó en los JOJ Buenos Aires 2018 y estudiante de la UACJ, ejecutado ayer en Ciudad Juárez. Repudiamos este tipo de actos violentos pic.twitter.com/hNF373blHX — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) January 10, 2020

En el atletismo se inició con el profesor Carlos Sifuentes, continuó con Cosme Rodríguez y Javier Guerrero; se preparaba con el equipo de atletismo de la UACJ, en el estadio olímpico Benito Juárez.

“Hoy cumplí una de mis más grandes metas propuestas en la vida desde que llegué al atletismo, una de ellas fue representar a mi país, para lo cual me he esforzado día a día para poder lograrlo, no solamente físicamente sino mentalmente… hoy oficialmente califiqué a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo en Buenos Aires, Argentina”, así lo publicó el 2 de julio del 2018 en su página de Facebook.

“La base para llegar a donde he estado siempre será la humildad la que desde niño he conocido y me ha abierto muchas puertas a las cuales me ayudaron en la vida a ser mejor persona, además, de tener metas, quiero hacer la mejor actuación posible para mi país es lo que sé, me enfocaré duro”, añadió.

Martín nació en Ciudad Juárez el 22 de julio de 2001; descanse en Paz el multimedallista nacional y seleccionado juvenil Martin Loera.