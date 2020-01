¡Aquí los refuerzos! Rómpanla con la Franja Femenil

Con Lupita Worbis a la cabeza, las Franjitas presentaron el jueves en la sala de prensa del estadio Cuauhtémoc a sus cinco refuerzos para encarar el Torneo Clausura 2020 de la Liga Femenil MX.

Después de anunciarlas una a una, las chicas bajaron al campo para posar para las fotos y atender a los medios presentes en el coso dos veces mundialista. Las incorporaciones son una mezcla de juventud y experiencia, con la capacidad de potenciar al representativo poblano, luego de quedarse éste fuera de los primeros ocho puestos el semestre pasado. Además de Worbis, el club le dio la bienvenida a Barbrha Figueroa, Karla Vargas, Carmen Taboada y Citlali Valencia.

Taboada y Valencia continuarán su trayectoria dentro del circuito rosa con Puebla, tras militar con las propias Franjitas y las Tiburones Rojos del Veracruz.

Carmen se reincorpora al equipo tras salir del mismo y parar en el futbol por casi un año; Citlatli vuelve a la Angelópolis tras dejarla a cambio de Veracruz hace un semestre debido a la venta y posterior extinción de Lobos BUAP.

“Cuando me fui, no estaba en mis manos, no podía hacer nada. Pero estoy contenta de regresar a Puebla y más con un equipo que me está gustando mucho”, dijo a El Sol de Puebla, Valencia.

“(Puebla) es un equipo que va creciendo poco a poco, que cada torneo se muestra de mejor forma y esperemos que éste tampoco sea la excepción”, añadió la futbolista de 17 años.

Valencia se reencontrará en La Franja Femenil con Dulce Martínez y Lulú Ramírez, con quienes coincidió en su etapa con Lobos BUAP.

Martínez y Ramírez ficharon el semestre pasado con el Puebla Femenil.

Por su parte, Barbrha Figueroa y Karla Vargas buscarán en los próximos meses debutar en la Liga Femenil MX con la escuadra blanquiazul. Ambas futbolistas son producto de visorías del club.