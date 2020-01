Anuncia Barbosa posible liberación del activista López Vega | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que este jueves el activista Miguel López Vega podría ser liberado después de haber sido detenido el fin de semana por oponerse a la construcción del colector industrial Ciudad Textil.

Cierran federal a Huejotzingo; exigen liberación de su líder en ZacatepecCEN de Morena exige liberación de activista de ZacatepecEn conferencia de medios, el mandatario se dijo respetuoso de la opinión de Abigail López, hija del opositor, quien acusó esta mañana que su padre fue detenido por un tema “político”.

El mandatario estatal de Morena, negó que el activista Miguel López tenga la calidad de «preso político» como lo han acusado defensores de los derechos humanos y el mismo secretario de Derechos Humanos del CEN de Morena, Carlos Figueroa.

“Pronto estoy seguro que el señor López va estar en libertad y mañana puede que salga en libertad, estamos trabajando en eso, pero yo no mando en la Fiscalía, no ordeno que se judicialice un caso; que se abra una investigación, en el momento en el que ocurre un caso así las fiscalías abren sus investigaciones”, explicó.

Posterior a la firma del convenio de Coordinación de Seguridad con los municipios de la zona conurbada, aseguró que no ordena en la Fiscalía y mucho menos solicitará que se judicialice el caso de Juan C. Bonilla, además de que no cita a las personas en las oficinas de Gobernación para amenazar e intimidar como lo denunciaron los pobladores.

“Estoy interesado en que el señor López obtenga su libertad, si estoy interesado, hay un procedimiento para que lo obtenga, yo no puedo ordenar que se judicialice un acto, en ese momento la Fiscalía hace las investigaciones. No amenazo, no cito a través de Gobernación para amenazar o perseguir”, puntualizó.

Barbosa Huerta, agregó que la Secretaría de Medio Ambiente, está llevando a cabo un estudio del colector industrial Ciudad Textil, para analizar la factibilidad de la obra que inició su construcción en el gobierno del ex mandatario José Antonio Gali Fayad y en caso de detectar de que los residuos sí contaminan el río Tlapanala, podrían cancelar el proyecto.

Precisó que las dos etapas del colector industrial han tenido una inversión de 38 millones de pesos.

Foto archivom/ Cecilia Espinoza

clh

Vistas: 298