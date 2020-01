Ángela Aguilar aclara polémica por no dar entrevistas a la prensa

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se defendió ante las críticas que recibió en su contra, luego de proponer un movimiento para que los artistas no concedan entrevistas a la prensa durante su estancia en el aeropuerto.

“Ni siquiera fui yo, fue mi papá que estaba haciendo una transmisión y yo de palera, estaba al lado de él toda emocionada. Le dije: ‘sí, papá y tú diles’. Yo creo que a todo el mundo deberíamos respetar y siento que no es no, no importa si eres hombre o mujer”.

Consideró que “todo el mundo debería aceptar el movimiento. Yo estoy súper agradecida que me están apoyando y sí soy novata, estoy chiquita, apenas estoy empezando, tengo 16 años. A veces no parece porque a veces me la creo y pienso que tengo como 40, pero no, tengo 16 y estoy muy feliz”.

Ángela Aguilar dijo que es de nacionalidad méxico-americana y bilingüe al cien por ciento, de ahí que optó por enaltecer los temas rancheros a través del disco Primero soy mexicana (2018), y ahora le rinde homenaje a la fallecida Selena.

“Le rendí tributo a quienes me han abierto las puertas para poder cantar el género que cantó y, ahora, cómo no le haría un disco si no fuera fan de Selena. De mariachi me gusta No me queda más”, indicó Aguilar, que iniciará la gira Como La Flor US Tour 2020.

Finalmente, la nominada al Premio Lo Nuestro en la categoría de Artista Social del Año, informó que junto a Danna Paola, Luisito Comunica y Franco Escamilla será anfitriona de los Spotify Awards que se llevará a cabo el 5 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

