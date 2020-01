Andrés García revela que su esposa no quiere tener intimidad con él

Milenio Digital

Andrés García aseguró que su esposa Margarita es quien lo ha estado apoyando durante su recuperación de una operación de columna vertebral; sin embargo, también existe un gran distanciamiento entre ellos.

Durante una entrevista con Ventaneando, el actor relató que durante sus nueve años de matrimonio y más de 20 de relación, la pareja ha tenido varias discusiones, por lo que optaron por vivir en casas diferentes.

“No todo ha sido miel sobre hojuelas, ella vive en su casa y yo en la mía, creo que es más sano así, aunque ya no me convino, yo dije: ‘mira nena yo quiero que tu tengas tu casa, te voy a regalar una casa para cuando nos peleamos cada quien se vaya a su casa y no tengamos que dormir peleados, no pues ahora cuida su casa, su perro, sus nietos y yo soy el último”, comentó.

El actor de El privilegio de amar detalló que hace algún tiempo que no tiene relaciones sexuales con su esposa.

“La bombita me funciona, pero aquí mi comadre, cada vez que le digo: ‘oye,¿nosotros cuándo? ‘, me dice: ‘ya tienes 80 años casi’. No sé qué quiere decir eso, la bombita sí funciona, me deja colgado (…) cree que me voy a romper, me voy a morir, me va a dar un infarto, aunque si te puede dar un infarto porque cuando es muy apasionado el asunto ya el corazón no funciona igual.

“Yo no sé si me cuida a mi o se cuida ella o no quiere (…) la bombita sigue funcionando, pero hay que hacerla funcionar más para que no se entuma. Hay que entender más a la pareja y que dure lo que tenga que durar, lo más posible”, concluyó.

