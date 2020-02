AMLO pide a empresarios de Tren Maya cumplir con tiempos de obras

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas que participen en la construcción del Tren Maya para que sean responsables en la obra y avancen conforme a los tiempos ya fijados para que no quede inconclusa.

Ante cientos de pobladores de Campeche, dijo que en otras grandes inversiones de su gobierno como en la refinería de Dos Bocas, la empresa holandesa que participa lo está haciendo bien, por lo que reiteró que exhibirá a aquellos empresarios que fallen.

«Las empresas participantes que ganaron el contrato están cumpliendo; hago un llamado a las empresas del tren, nada de que quiero un anticipo y nada que no haré ni terraplén ni un durmiente y no voy a terminar la obra; no, el que quede mal va para afuera y que entre otro», declaró.