AMLO ordena a Gobernación no insistir por los datos biométricos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación detener la solicitud del padrón electoral para iniciar el proyecto de la cédula de identidad de los mexicanos.

Además, dijo que para él no es un asunto prioritario este nuevo documento de identificación y como los dirigentes del Instituto Nacional Electoral “están sensibles”; pues “no hay que testerearlos”. Y es que uno de los temas que están causando polémica es que la Federación está solicitando el padrón electoral al INE para construir el nuevo documento de identificación.

“Cómo no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la Secretaría de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona, no. Y como están muy sensibles los del instituto electoral, pues no hay que testerearlos, además no es un asunto prioritario”, señaló en la conferencia mañanera.

Sin dar una fecha específica, dijo que la cédula de identidad se mantiene en los planes de su gobierno, pero se realizará en otro tiempo cuando se serenen los ánimos.

“Y que se entienda, además, que la gente esté informada de qué se trata y todo. Pero todo eso de tener una identificación única, todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, entonces no queremos eso o hacerlo en su momento, cuando se pueda, no es prioritario”, agregó.

Lo que, aseguró, sí es una prioridad es sacar adelante la iniciativa para que se eleven a rango constitucional las pensiones y las becas para que sea obligatorio apoyar a la población más necesitada del país.

“No estamos en contra”

El consejero Ciro Murayama aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene nada contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o de Morena, sino que tiene la obligación de resguardar la información contenida en el padrón electoral.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón por MILENIO Televisión, el consejero recordó que este no es el primer gobierno que ha pretendido acceder a la información con la que cuentan de los millones de mexicanos, pero garantizó que tendrán la misma respuesta por parte de la autoridad electoral.

“Les hemos dicho que otros gobiernos, ya con ese transitorio, el de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pidieron esos datos y el IFE y el INE siempre dijeron que no; le estamos diciendo al gobierno de Morena lo mismo, no es que nosotros tengamos algo contra el gobierno de ese partido, es que nosotros como órgano autónomo y como una autoridad obligada a resguardar y a proteger los datos de la ciudadanía a todos les decimos lo mismo. No es posible”, sentenció.

Frente a ello consideró que lo más sensato es no empezar desde cero cuando ya hay una institución que cuenta con más de 2 mil módulos en todo el país para mantener un padrón actualizado y depurado, pero sobre todo que cuenta con la confianza ciudadana.

“Mantengamos lo que hemos hecho bien y no empecemos a destruir lo que funciona, porque el padrón bien resguardado es la base de la democracia en este país, si el padrón se desactualiza y empieza a ser manipulado vamos a tener una regresión de más de 30 años”, dijo.

Murayama refirió que el transitorio que invoca la Secretaría de Gobernación para obtener el padrón electoral no puede estar por encima del artículo primero de la Constitución que establece con claridad que ninguna acción puede estar por encima de los derechos de los ciudadanos y la protección de sus datos personales no es un derecho exento de esa protección.

Clave

Reunión

• El 22 de enero los titulares de Gobernación y del INE se reunieron para hablar de la creación de la cédula de identidad digital.

Sánchez Cordero

• Al término de la reunión, Olga Sánchez Cordero aseguró que fue un primer acercamiento para dar a conocer a la autoridad electoral el proyecto que tiene la dependencia.