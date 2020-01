América vs Tigres: Horario y dónde ver en vivo de la Liga MX

La Afición

Ciudad de México / 18.01.2020 19:39:01





América debutará en el Clausura 2020 en Estadio Azteca este sábado y lo hará recibiendo a un rival protagonista de la Liga MX en los últimos torneos, Tigres. En punto de las 21:00 horas, el Coloso de Santa Úrsula será el escenario para el partido más atractivo de la jornada 2.

Aunque las Águilas no jugaron la fecha inaugural del certamen, tuvieron poco tiempo de descanso y las bajas por lesión han causado incertidumbre en el cuadro de Coapa. Sin mencionar la sensible baja de Guido Rodríguez, quien emigró al Betis y después de mucho tiempo no estará el cuadro de Miguel Herrera no lo tendrá en el cuadro titular.

Para los regiomontanos, el duelo ante el subcampeón es una oportunidad de demostrar su potencial y poderío,luego del empate sin tantos que el Atlético de San Luis le sacó en casa. No obstante, el conjunto de Ricardo Ferreti también tiene una ausencia importunarte, pues André-Pierre Gignac fue descartado por lesión.

????#TBT Hoy recordamos el juego de Semifinal de ida del Apertura 2017 en el Estadio Azteca, partido en el que Juninho, quien fuera mucho tiempo nuestro capitán, anotó ante América su penúltimo gol con Tigres en Primera División. Revive el resumen de ese partido.#SomosTigres ???? pic.twitter.com/58aHifwzlY — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) January 17, 2020

AMÉRICA VS TIGRES

Sábado 18 de enero | 21:00 horas

Estadio Azteca

TRANSMISIÓN

TUDN

Sigue la mejor cobertura en La Afición | FB La Afición | @laaficion

MGC