Amenaza de muerte a Héctor de Mauleón

Quienes conocemos a Héctor de Mauleón conocemos también la seriedad de su trabajo como periodista. La semana pasada, De Mauleón recibió una amenaza en un papel bond que llegó hasta la puerta de su casa, no es la primera vez que Héctor es amenazado, pero sí la primera que esto invade el lugar donde vive. Inmediatamente después de informar en Twitter su sorpresa, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de CdMx y la Fiscalía General de Justicia de CdMx le respondieron en la misma plataforma para ponerse a su disposición.

El trabajo periodístico de Héctor más de una vez ha puesto en evidencia los modos de operar de las bandas del crimen organizado en Ciudad de México y cómo el territorio metropolitano cada vez ha dejado de ser el falso encanto de las entidades federativas en las que la violencia no alcanzaba los umbrales de aquellas que habían sido terreno fértil para los criminales despiadados que conforman los cárteles. Llama la atención que, a diferencia de su mensaje en Twitter, las columnas de Héctor de Mauleón no obtienen una respuesta similar por parte de las autoridades para ponerse a la disposición de los afectados o para informar que atenderán el problema denunciado. Si las autoridades de Ciudad de México no solo durante este periodo, sino durante los anteriores gobiernos, atendieran como se jactan de hacerlo, los conflictos criminales que ha documentado, difícilmente quienes lo amenazaron tendrían la capacidad operativa de dar con su domicilio —en una ciudad que alberga a 20 millones de personas— y dejarle una amenaza. Saben que están blindados por la impunidad.

No es suficiente tener una fiscalía o una oficina del secretario que respondan tuits externando su preocupación. Requerimos primero, que garanticen la seguridad e integridad personal de Héctor de Mauleón y otros periodistas que arriesgan su vida e integridad por hacer su trabajo. Es una realidad que Ciudad de México se ha convertido en un lugar donde los robos son comunes y que los cobros de piso llevan siendo un tema cotidiano desde hace décadas en zonas como Polanco, Roma y Condesa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no podemos esperar un año para que la 4T se consolide y la violencia disminuya. ¿Cuáles serán las estrategias del gobierno de CdMx y del Estado mexicano en general para reducir el poder que tiene el crimen organizado desvinculándolo de la complicidad de las instituciones de gobierno? La mejor manera de proteger la labor periodística y con ello nuestro derecho a estar informados es desafiar las amenazas y la violencia en la ciudad. Dejar pasar esta afrenta implica empoderar a los responsables de este caos.

Como lo escribió De Mauleón el 16 de enero: “no se va a quedar así”. Mi columna de hoy, desde las páginas de MILENIO Diario, se solidariza con Héctor y desde aquí lanzo un llamado a otras y otros colegas periodistas para no bajar la guardia y dar seguimiento a las reacciones que tenga la autoridad local para cumplir su compromiso de atender la denuncia.

@maiteazuela