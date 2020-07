Alexis Vega, delantero de las Chivas, da positivo al Covid-19

Como parte del seguimiento de los casos positivos por Covid-19 en Chivas que son Ronaldo Cisneros, Fernando Beltrán y Uriel Antuna se realizaron nuevas pruebas clínicas, en donde se arrojó que el delantero Alexis Vega también se contagió, aunque se informó que es asintomático.

«En seguimiento a los protocolos establecidos, después de detectar 3 positivos por Covid-19 a inicios de semana, el Club procedió a aislar a los jugadores con el mayor riesgo de ser contagiados debido al contacto con dichas personas. Derivado de esto se realizaron nuevas pruebas, arrojando un resultado positivo, el del jugador Alexis Vega. Él se encuentra aislado, asintomático y bajo observación, de acuerdo a los lineamientos de las autoridades de salud y la propia LIGA MX», compartió en comunicado la Liga.

Con esto, Chivas tiene cuatro bajas para el juego de esta noche contra León, además de la ausencia del técnico Luis Fernando Tena en el banquillo, pues también se encuentra contagiado. Aunque informaron, que para su debut en el Guardianes 2020 tienen la certeza de que jugarán sin contagiados.

A través de redes sociales, el propio Vega lanzó un comunicado en donde dijo sentirse bien a pesar del contagio.

«Al día de hoy me encuentro bien, me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones de los doctores del club. Por el momento me mantendré en aislamiento intentando recuperarme lo más rápido posible para no afectar a los demás y poder regresar a mis actividades habituales».